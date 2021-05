Drillrapper Roan W. voor rechter vanwege bijna fatale steekpartij

Connect on Linked in

Op donderdag 3 juni staat de 21-jarige Zaandamse drillrapper Roan W. voor de rechtbank in Alkmaar terecht voor een ernstige steekpartij op een feest in Oostzaan. Bij het steekincident op 4 januari 2020 raakte het 19-jarige slachtoffer zwaargewond. Roan W. zit momenteel al vast voor de dodelijke steekpartij in Scheveningen, waarbij in de zomer van vorig jaar de 19-jarige Cennethson Janga (“Chuchu”) uit Rotterdam overleed.

Machete

Roan W. stak volgens justitie op 4 januari 2020 met een machete in het bovenlichaam van het toen 19-jarige slachtoffer in Oostzaan. De steekpartij vond plaats op een huisfeest met veel jongeren. Volgens de politie raakten meerdere bezoekers met elkaar in gevecht tijdens het feest, waarna W. met een kapmes op het slachtoffer instak.

Die werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar onder meer een klaplong werd vastgesteld en vermoedelijk een gescheurde alvleesklier. Het OM verdenkt Roan W. van poging tot doodslag. Hij werd ongeveer een week na het incident opgepakt.

“Roekeloze Roan”

Roan W., alias RR (“Roekeloze Roan”) van de Amsterdamse drillrapact EDG (Elke Dag Geld) zit sinds augustus 2020 vast op verdenking van doodslag in vereniging voor de dodelijke steekpartij op de Pier in Scheveningen. Hij staat hiervoor samen met Darrel L. later dit jaar voor de rechter.

Het was de derde keer dat W.’s naam als verdachte opdook bij een ernstig steekincident. W. zat naast de steekpartij in Oostzaan ook twee weken vast in verband met de dodelijke steekpartij waarbij in 2017 in Zaandam de 16-jarige Nick Bood om het leven kwam.

‘Straight Outta Crime’

In het nieuwe boek ‘Straight Outta Crime’ over gangsterrap in Nederland van Crimesite-redacteur Roel Janssen staat ook een groot hoofdstuk over Nederlandse drillrap. Daarin wordt onder meer de rol van Roan W. beschreven tijdens de dodelijke steekpartij in Scheveningen.