Drugscrimineel Greg Remmers creëerde criminele familie

De in Soerabaya, Indonesië geboren Chester Gregory (Greg) Remmers wordt in 1975 voor het eerst in Nederland gearresteerd en veroordeeld voor het overtreden van de Opiumwet. Het zal niet bij die ene keer blijven.

In 1987 wordt Remmers (1948), die dan nauwe banden met het Cali-kartel in Colombia schijnt te onderhouden, opnieuw veroordeeld. Wegens drugshandel verdwijnt hij voor zeven jaar achter de tralies. Dertien jaar later is het weer prijs: vader Remmers – zonen Andy en Jesse zijn inmiddels ook actief in de misdaad – wordt opnieuw tot zeven jaar cel veroordeeld, en opnieuw vanwege drugshandel: totaal werden er, verpakt in verschillende zendingen, 250 kilo cocaïne en 2000 kilo hasj in beslag genomen waarbij Remmers betrokken zou zijn geweest.

In de gevangenis bouwt Remmers vaker een relatie op met verschillende criminelen. Zijn zoon Jesse wordt door Henk Rommy als zijn petekind beschouwt. Fred Ros huurt, via een bemiddelingsbureau waar Remmers na zijn detentie werkte, de villa van Katja Schuurmans in Vinkeveen. In die villa wordt een groot arsenaal aan wapens gevonden. Het leidt wederom tot aanhouding van Greg Remmers.

In 2010 zocht Remmers tevergeefs de pers toen hij vanwege een grote drugsdeal (de zogenaamde Tamanco-zaak) dreigde te worden uitgeleverd aan Italië. Na enkele maanden zitten in het geboorteland van de maffia mocht hij terug naar Nederland, omdat hij in hoger beroep terecht moest staan in alweer een omvangrijke cocaïnezaak.

In januari 2014 werd Greg Remmers weer op vrije voeten gesteld. Naar eigen zeggen ging hij met pensioen.

In 2022 eiste het Openbaar Ministerie tegen de inmiddels 74-jarige Remmers in het zogenaamde Eris-proces (onder meer tegen Delano ‘Keylow” R.) een levenslange gevangenisstraf. Maar de rechtbank ging daar niet in mee, omdat hij wel lid was van de criminele organisatie, maar zijn bijdrage aan meerdere moorden niet bewezen kon worden. Voorlopig is vier jaar cel zijn laatste celstraf geweest.