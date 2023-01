Drugscriminelen veroordeeld voor aanslagen in regio Antwerpen

Connect on Linked in

Twee al veroordeelde en voortvluchtige mannen zijn door de Antwerpse rechtbank opnieuw veroordeeld tot celstraffen, voor het opdracht geven voor aanslagen in de Antwerpse regio in de zomer van 2020. Het gaat om Farhan B. en Mohamed C. (alias “De Algerijn”, foto). Ze krijgen voor drie aanslagen 7 en 8 jaar cel, zo schrijft de Gazet van Antwerpen. Ook Imrane E.L. speelde volgens de rechtbank een hoofdrol, hij krijgt 7 jaar cel.

Andere verdachten kregen lagere maar ook jarenlange celstraffen, twee zijn er vrijgesproken.

In juni 2020 waren woningen en een feestzaal in Deurne en Sint-Niklaas doelwit. Het geweld was gericht tegen familie B. en entourage. Volgens het parket werden de aanslagen gepleegd nadat in maart 2020 een aantal blokken cocaïne met het stempel RM35 was verdwenen. Wie er precies cocaïne gestolen zou hebben heeft de Belgische justitie niet duidelijk gemaakt, wel dat er een conflict speelde. Bewijslast komt vooral uit gekraakte berichten van Sky ECC en telefonische gegevens en camerabeelden. Een van de tussenpersonen bij de aanslag op de feestzaal heeft gezegd dat hij door ‘De Algerijn’ werd aangestuurd.

Farhan B. en Mohamed C. hebben in België al veroordelingen op hun naam staan. B. heeft 18 jaar cel openstaan, en C. totaal 14 jaar, beiden voor onder meer drugsdelicten en geweld. Farhan B. (42) werd in 2021 veroordeeld tot elf jaar cel voor zijn hoofdrol in de drugszaak waar ook de Nederlandse televisiepresentator Frank Masmeijer deel van uitmaakte. De Mechelaar verblijft al lange tijd met zijn vrouw en kinderen in Dubai. Hij werd daar in februari 2022 opgepakt met het oog op een uitlevering aan België, maar onder voorwaarden weer vrijgelaten.

C. (28), uit Antwerpen-Borgerhout, zat een tijdje in een Marokkaanse cel. Een verzoek tot uitlevering aan België werd afgewezen en hij kwam vrij.