Drugshandelaar Piet W. (54) toch niet vrijgelaten

De Surinaamse drugshandelaar Piet W., die wordt verdacht van twee liquidaties en betrokkenheid bij grootschalige cocaïnehandel, is donderdag toch niet op vrije voeten gekomen. Hij is inmiddels aangehouden voor witwassen in 2018, zo schrijft Het Parool.

W. werd woensdag door de rechtbank Rotterdam op vrije voeten gesteld omdat er onvoldoende aanwijzingen waren om hem langer in voorarrest te houden. Nog voordat hij de gevangenis kon verlaten is hij aangehouden voor witwassen in 2018.

W. is verdachte van betrokkenheid bij de liquidatie van oud-profvoetballer Kelvin Maynard (32), die op 18 september 2019 is doodgeschoten in Amsterdam-Zuidoost.

400 kilo coke

Ook heeft hij volgens het Openbaar Ministerie opdracht gegeven voor de liquidatie van de 23-jarige Genciël Feller, in september 2019 doodgeschoten in Willemstad op Curaçao. Motief zou een diefstal van 400 kilo cocaïne zijn in juli 2019. W. is in 2014 in Nederland tot zeven jaar cel veroordeeld voor grootschalige cocaïnehandel.

In oktober vorig jaar is W. opgepakt. Justitie heeft bewijs aangedragen dat de gestolen partij cocaïne van W. zou zijn geweest en ook van andere transporten.

W. heeft ontkend iets met de moorden of de drugstransporten te maken te hebben gehad.