Drugsverdachte in Turkse megazaak: Nederlandse politie hielp me Nederland uit

De Schiedamse drugshandelaar Çetin G. zegt in een verklaring dat hij in 2016 door het omkopen van Nederlandse politieagenten kon vluchten naar Turkije. Kort daarvoor had hij een enkelband doorgeknipt. Dat hebben twee Turkse hoofdofficieren van justitie verteld aan het Algemeen Dagblad. Maandag begint in Ankara de zaak “Moeras” tegen G. en 72 medeverdachten over ‘de grootste drugsoperatie in de geschiedenis van de Turkse Republiek’.

Scarface

In Nederland is G. in december 2016 voor cocaïnehandel veroordeeld tot 12 jaar cel, onder meer voor een cocaïnetransport van 8.000 kilo. Justitie achtte bewezen dat G. samen met anderen tussen 2011 en 2013 15.854,90 kilo aan cocaïne invoerde in Rotterdam en Antwerpen. Hij richtte daarvoor fruit- en groentebedrijven op of nam die over. Een doorgaans goed geïnformeerde bron zegt aan Crimesite dat in de Nederlandse en Belgische dossiers over de zaak ook de naam van Samir “Scarface” Bouyakhrichan voorkwam, hoewel hij niet bij de verdachten zat die werden vervolgd, zoals G. in Nederland en in België de douanier Tim D.. Bouyakhrichan werd op 28 augustus 2014 in Spanje vermoord.

Enkelband

Çetin G. was in juni van dat jaar 2014 opgepakt voor de cocaïnezaak. Hij werd na enige tijd onder voorwaarden op vrije voeten gesteld en zat in december 2016 thuis met een enkelband de uitslag van zijn strafzaak af te wachten. Op 7 december 2016 werd in Antwerpen 1,8 ton cocaïne in beslag genomen (in Medemblik werden daarvoor acht verdachten aangehouden en later veroordeeld). Op 9 december 2016 was de uitspraak in de zaak van Çetin G.. Volgens de Crimesite-bron knipte G. voor die uitspraak zijn enkelband door en dook hij onder. De bron zegt dat G. kort daarna is gebeld door iemand van de inlichtingendienst van de Rotterdamse politie omdat zijn leven gevaar zou lopen in verband met de 1.800 kilo die in Antwerpen was gepakt.

Mogelijk verwijst G. naar dit contact met de politie als hij in zijn Turkse verklaringen spreekt over corrupte agenten die hem zouden hebben geholpen uit te wijken naar Turkije.

73.000 pagina’s

Cetin G. werd vijftien maanden geleden in Istanboel opgepakt als hoofdverdachte in een omvangrijk Turks drugsonderzoek. Hij zit nu in afzondering vast in de zwaarbeveiligde Sincan-gevangenis in Ankara. Een verslaggever van het Algemeen Dagblad sprak in Ankara met twee hoofdofficieren die het strafdossier van 73.000 pagina’s samenstelden. Çetin G. en de Turk Nejat Das waren de oprichters en de leiders van hun criminele organisatie, aldus de Turkse justitie.

G. heeft tegen de Turkse politie nauwelijks verklaringen afgelegd over de beschuldigingen die tegen hem voorliggen. De Nederlandse veroordeling doet hij af als een samenzweringstheorie. In brieven aan onder meer de Turkse president Recep Erdogan pleit de Schiedammer zich vrij en zegt hij dat hij een eenvoudige garagehouder is.

Tijdens een informeel overleg met de Turkse autoriteiten zou Nederland om G.’s uitlevering hebben gevraagd, zeiden de hoofdofficieren tegen het Algemeen Dagblad.