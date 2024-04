Drugsverdachte Karim “Taxi” B. in Spanje voortvluchtig

Connect on Linked in

De Amsterdamse drugsverdachte Karim “Taxi” B. is in Spanje voortvluchtig, nadat hij zich niet heeft gemeld op een afspraak bij de Spaanse rechtbank. Hij was eerder door een andere rechtbank in Spanje voorwaardelijk op vrije voeten gesteld. Dat melden Spaanse media.

Witwasonderzoek

B. is de broer van de in 2014 in Spanje vermoorde Samir “Scarface” B. die internationaal in cocaïne handelde.

Karin B. (46) werd in januari van dit jaar in Spanje met een aantal anderen aangehouden in een groot witwasonderzoek. Hij zou banden onderhouden met verschillende drugsorganisaties in Spanje. De Spaanse justitie legde beslag op 172 panden ter waarde van 50 miljoen euro en bijna drie miljoen euro op bankrekeningen.

Maar 53 dagen later stond B. weer op straat. Op 18 maart liet het Provinciaal Hof van Malaga hem op voorwaarden vrij. Hij moest zijn paspoort inleveren en zich elke 15 dagen bij de rechtbank melden. Verder betaalde hij een borgsom van 50.000 euro.

Dagvaarding

Nederland had direct na de arrestatie een overleveringsverzoek aan Spanje gedaan. B. wordt hier verdacht van grootschalige drugshandel.

De rechtbank in Madrid die over overleveringszaken gaat, de Audiencia Nacional, vaardigde wel een overleveringsbevel uit, maar het provinciale gerechtshof in Malaga blokkeerde dit omdat er in Spanje nog een witwasonderzoek liep.

De Nederlandse autoriteiten zouden toen met klem nogmaals hebben verzocht om arrestatie en overlevering. De Audiencia Nacional vaardigde echter geen arrestatiebevel uit. In plaats daarvan kreeg B.’s advocaat een dagvaarding voor B. om in Madrid te verschijnen in zijn overleveringszaak.

Op die afspraak is B. nooit verschenen.

