‘Karim B. probeerde in Thailand geld weg te sluizen’

Amsterdammer Karim “Taxi” B. die eind januari in het Spaanse Marbella is aangehouden heeft zich, onder meer in de Dominicaanse Republiek en in Thailand, schuil proberen te houden voor de politie en voor rivaliserende criminelen. Volgende verschillende Spaanse media deed hij dat nadat in 2014 zijn broer Samir “Scarface” B. aan de Costa del Sol was vermoord. En in 2017 was er de dodelijke aanslag in Marrakech, waar bij vergissing een zoon van een rechter om het leven kwam.

Thailand

Karim’s broer “Scarface” B. gaf leiding aan een groot netwerk dat cocaïne importeerde in Europa. Karim B. vluchtte na 2017 naar de Dominicaanse Republiek en investeerde daar in vastgoed. Hij probeerde dat ook in Thailand te doen, en in Melilla, de Spaanse enclave in Marokko. Volgens Nationale Politie in Spanje maakte hij hierbij via contacten gebruik van de Spaanse ambassade in Thailand.

De criminele organisatie waar hij in Spanje van wordt verdacht zou op internationale schaal vanuit Spanje drugsgeld hebben witgewassen. Dat Spaanse onderzoek is in juni 2018 begonnen. Er is nu door de Spaanse autoriteiten beslag gelegd op 172 onroerend goed-objecten.

Den Haag

Nederland heeft om de overlevering van Karin B. gevraagd in verband met een drugsonderzoek in Den Haag.

Of B. nu eerst naar Nederland zal gaan of eerst in Spanje zal worden berecht is de vraag.

Het Parool schrijft dat Karin B. zich in Spanje zelf bij de politie heeft gemeld en ook dat binnen het criminele milieu wordt gespeculeerd over de vraag of B. misschien verklaringen zal afleggen. Maar daarvoor is geen enkele aanwijzing.

Chileen

In de strafzaak over de criminele organisatie van Rico “Chileen” R. V. stelde justitie dat die organisatie van plan was om Karin B. te liquideren. Justitie ziet deze Chileen, samen met de Amsterdamse Napolitaan Raffaele Imperiale als bondgenoten van Ridouan Taghi. Ook Naouafal “Noffel” F. hoorde hier bij. Die laatste, R. V. en Ridouan Taghi zitten alle drie vast. Imperiale heeft in Italië een deal met justitie gesloten (of hij ook verklaringen over Nederlandse verdachten heeft afgelegd is nog niet bekend).

Vete

Het Parool schrijft dat in de onderwereldvete tussen de groep van de broers B. en die rond Ridouan Taghi aan de kant van Karin B. ook de Amsterdammer Danny K. betrokken was. K. werd in 2017 in het zogeheten Andes-onderzoek veroordeeld voor het leiden van een criminele organisatie, witwassen, bedreiging, poging tot zware mishandeling en poging tot afpersing.

Een andere rivaal van de groep van Taghi was Mustapha F., die momenteel in Marokko vast zit voor witwassen

Lucas Boom

Na de moord op Samir B. volgden in 2014 en 2015 aanslagen op mensen uit de groep rond Danny K. en Karim B. Zo werd in november 2014 vechtsporter Hans Nijman geliquideerd in Beverwijk. In juni 2015 is in Zaandam Lucas Boom doodgeschoten en in november 2015 was er in Diemen-Noord een mislukte liquidatiepoging plaats op Peter “Pjotr” R. In oktober 2015 werd in Amsterdam-Oost een peilbaken geplaatst onder de auto van de Amsterdamse crimineel Gordon F., die ook tot de groep van “Scarface” behoorde. Na de moord op B. waarschuwde de politie Gordon F. dat hij op een dodenlijst staat (F. werd in april 2022 veroordeeld tot zes jaar cel voor het neeerschieten van een vriend, onder invloed van cocaïne).

Ook de liquidatie van Rachid Kotar in Amstelveen hield waarschijnlijk verband met de vete.

In 2017 was er in Marrakech de mislukte aanslag in een café in Marrakech waarbij een niet betrokken jongen werd doodgeschoten. Mustapha F. was eigenaar van dat café, en hoogstwaarschijnlijk het doelwit bij die aanslag. Meerdere Nederlanders, onder wie familieleden van Ridouan Taghi, zijn voor die moord veroordeeld.