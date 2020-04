Politie deelt klap uit aan Antwerpse onderwereld, wapens kwamen uit Noord-Nederland

Connect on Linked in

Vanuit een appartement bij het Schengenplein op het Eilandje in Antwerpen werd maandenlang gehandeld in grote hoeveelheden wapens, explosieven en cocaïne. In maart werden acht verdachten opgepakt, die worden gelinkt aan een gigantisch wapenarsenaal. Borgerhoutenaar Fidan J. (28) bleek er een spilfiguur in de Antwerpse drugsoorlog. Hij geldt als een handlanger van kopstukken Nordin E.H. (32) en Memet Alli T. (34). Dat schrijft De Gazet van Antwerpen.

Reeks invallen

Het onderzoek naar de drugs- en wapenorganisatie die mogelijk verantwoordelijk is voor een hele reeks granaataanslagen, beschietingen en brandstichtingen in Antwerpen leidde begin maart tot een grote reeks huiszoekingen. Daarbij werden acht verdachten opgepakt op verdenking van een gigantisch wapenarsenaal dat eerder in beslag werd genomen.

‘Gangsterliefje’

Het onopgeloste drugsgeweld dat sinds eind 2016 groeit, is de federale gerechtelijke politie (FGP) in Antwerpen al jaren een doorn in het oog. Doordat slachtoffers zwijgen en ook camerabeelden weinig opleveren, is een portie geluk dan ook meer dan welkom. Dat gebeurt als ‘gangsterliefje’ Birgit S. (20) zich in haar appartement in Zwijndrecht (bij Antwerpen) in april 2019 letterlijk in haar voet schiet. Gealarmeerde hulpdiensten vinden in haar woning acht handgranaten, zes vuurwapens, ontstekingsmechanismen, kneedbare explosieven, bijna 40 kilo cocaïne en 25.000 euro cash geld. (tekst loopt door na de advertenties).

Tip

Al snel wordt duidelijk dat het wapenarsenaal wellicht wordt beheerd door haar vriend Moufdi R. (27). Hij geeft zich na een paar dagen aan bij de politie en zit sindsdien vast. Als na ruim een week een tip binnenkomt dat een pand in de Cadixstraat op het Eilandje in Antwerpen gebruikt zou worden door een criminele organisatie, vallen de puzzelstukjes langzaam in elkaar.

“Dikke Nordin van den Dam”

Volgens de tip gaat het om de organisatie van Nordin E.H. (32) en Memet Alli T. (34). E.H. is volgens de Belgische politie een van de leiders van een criminele organisatie, die verantwoordelijk is voor drugsgeweld en de invoer van grote partijen cocaïne. Hij verblijft permanent in Dubai. Nordin E.H. wordt in Antwerpen gezien als de man achter tal van granaataanslagen, brandstichtingen en beschietingen van verschillende rivalen in het drugsmilieu.

Onder meer de entourage van Frank “De Tank” V., met wie E.H. een conflict heeft over 400.000 euro, wijst naar “Dikke Nordin van den Dam” als opdrachtgever van heel wat drugsgeweld. Zelf kreeg E.H. ook zijn portie te verduren. Zijn ouderlijke woning werd beschoten, de auto van zijn moeder werd in brand gestoken, er werden (nep)granaten voor de deur gelegd en zijn broer werd aangevallen op straat.

Fatale woningoverval Drenthe

Het flatappartement waarover de tip gaat is gehuurd met een vals identiteitsbewijs dat toebehoort aan Fidan J., die een imposant strafblad heeft. Zo werd hij in 2019 veroordeeld tot ruim vier jaar cel omdat hij had geprobeerd 70 kilo cocaïne uit te halen in de Antwerpse haven. In Nederland wordt de Albanees in hoger beroep vervolgd voor zijn betrokkenheid bij een gewelddadige woningoverval in Gees (Drenthe) in 2016. Daarbij kwam een 69-jarige bewoner om het leven.

Albanese en Marokkaanse bendes

J. werkte zich de laatste jaren op als loopjongen voor een Borgerhoutse drugsbende naar iemand die goede contacten onderhoudt met zowel Albanese als Marokkaanse criminele organisaties. Dat blijkt als observatieteams de woning in de gaten houden en amper enkele uren na de wapenvondst in Zwijndrecht Fidan J. samen met Moufdi R. de woning binnen zien gaan.

Neergeschoten

Ook zien observatieteams in de buurt van het appartement Mohamed B. (37) opduiken, uitbater van een bekende telecomwinkel in Borgerhout en hofleverancier van geëncrypteerde telefoons voor het Antwerpse drugsmilieu. Zijn naam duikt de laatste jaren om de haverklap op in grote drugsdossiers. In november 2019 werd B. nog neergeschoten, naar verluidt vanwege verdwenen partijen cocaïne waarvoor de aanstaande schoonbroer van B., Gabriël “Lange Vingers” C., verantwoordelijk werd gehouden.

Nederlandse link

Ook zien rechercheurs leden van een criminele organisatie uit Noord-Nederland opduiken. Doordat het huis in het geheim volgehangen wordt met afluisterapparatuur komt een schat aan informatie vrij. Zo wordt duidelijk dat de Nederlanders verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van de wapens en explosieven. In afgeluisterde gesprekken wordt gedetailleerd uitgelegd hoe semtex gebruikt moet worden en hoe gsm-toestellen als ontstekingsmechanisme kunnen dienen. ‘Je moet die draad met dat punt verbinden, dan moet je drie minuten wachten. Pas op, niet hier proberen of we vliegen de lucht in,’ zeggen de criminelen onderling.

190 kilo coke

Dat er niet alleen wapenhandel plaatsvindt vanuit het appartement wordt duidelijk op camerabeelden van de parking van het complex. Daar is duidelijk op te zien hoe tientallen blokken van een kilo cocaïne van de ene in de andere auto worden overgeladen. Op 13 januari volgt de FGP de vrachtwagen van Erik P. (51) uit Boom, een verdachte chauffeur die al een poos wordt gevolgd omdat men vermoedt dat hij containers met cocaïne vervoert. Als hij bij een loods in Bornem is en de container al een tijdje in de loods staat, vallen arrestatieteams binnen. In totaal worden negen mannen opgepakt, in verborgen ruimtes in twee bestelwagens vindt de politie 190 kilo coke.

Granaatwerper

Bij de mannen die in de loods worden opgepakt zijn ook de Limburgers Zaffer T., broer van de al eerder genoemde Memet Alli, en Aziz K. In de woning van laatstgenoemde in Genk vinden agenten een geladen kalasjnikov, een granaatwerper, machinegeweren, ontstekingsmechanismen en een pistool. Een nieuwe link naar het appartement in de Cadixstraat op het Eilandje is gelegd.

Wapenbende Noord-Nederland opgerold

Bij een grote politieactie rolt de Nederlandse politie op 27 februari de wapenbende op die vanuit Noord-Nederland de wapens in Antwerpen leverde. Bij zeventien invallen in Groningen en Friesland worden tien mensen opgepakt in een lopend rechercheonderzoek. Daarbij vindt de politie o.a. (vuur)wapens, explosieven en drie kilo speed. In Drachten werd een 43-jarige man uit Marum bij zijn arrestatie neergeschoten door de politie.

39 invallen

Twee weken later valt het doek ook over wat overblijft van de Antwerps-Limburgse organisatie. De Belgische politie valt op 39 verschillende adressen binnen en pakt acht verdachten op, onder wie Memet Alli T., Mohamed B. en twee broers van Aziz K.. Fidan J. ontspringt de dans en vlucht naar het buitenland.

Dubai

De Belgische justitie ziet Nordin E.H. als de man die vanuit Dubai de touwtjes van de organisatie in handen hield. Hij verblijft al jaren in Dubai waar hij zich veilig waant voor voor justitie in België. Zijn organisatie wordt behalve aan het drugsgeweld ook gelinkt aan partijen van in totaal 1500 kilo cocaïne die de laatste maanden onderschept werden. Eerder schreef Nieuwsblad al dat ‘minstens tien zware jongens uit het Vlaamse drugsmilieu op dit moment grote sier maken in Dubai’. De vraag blijft volgens de andere Belgische krant (De Gazet) hoe lang E.H. zich op zijn gemak kan blijven voelen in Dubai. Nadat Ridouan Taghi daar in december 2019 werd opgepakt, maakt ook Antwerps procureur Franky De Keyzer zich sterk dat Dubai geen veilige haven meer is voor drugscriminelen.