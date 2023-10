Dubbele straf voor meineed plegende kroongetuige zwembadmoord

Connect on Linked in

De rechtbank in Groningen heeft een kroongetuige in de moord op Jan Elzinga, beter bekend als de Marumer zwembadmoord, tot nog eens 18 maanden celstraf veroordeeld. Dit is voor het plegen van meineed in de zaak. Eerder kreeg hij al 20 jaar cel opgelegd.

door Joost van der Wegen

Beeld: de in 2012 om het leven gebrachte Jan Elzinga

Schuldig

Jan-Willem P. was kroongetuige in de zogeheten zwembadmoordzaak, uit juli 2012, waar eind 2022 uitspraak in is gedaan. Hij heeft zich in die zaak naar het oordeel van de rechtbank twee keer schuldig gemaakt aan meineed.

P. kreeg zelf ook al 20 jaar gevangenisstraf in de zaak, en deed daarna een boekje open over zijn medeverdachten.

Hij heeft zowel tegenover de rechter-commissaris als de rechtbank onder ede verklaard dat hij vanuit de gevangenis sms-berichten heeft ontvangen van een van de verdachten in de zwembadmoordzaak, de inmiddels veroordeelde Marcel H.

In die sms-berichten zou hij belastende informatie over de moord hebben gedeeld. Veel later heeft P., na kritische vragen van de rechtbank, onder ede verklaard dat hij de sms-berichten zelf deels had gefabriceerd.

Gelogen

De rechtbank rekent het P. nu zwaar aan dat hij als kroongetuige in een strafzaak valse verklaringen heeft afgelegd. Ook al claimt hij dit om voor goede redenen te hebben gedaan: ‘Dat verdachte enkel heeft gelogen over de sms-berichten om zijn verklaringen in de moordzaak kracht bij te zetten, waarbij hij heeft aangegeven wél de juiste opdrachtgevers van de moord te hebben aangewezen, doet niet af aan de strafwaardigheid van zijn gedrag.’

Door opzettelijk tegenover rechters in strijd met de waarheid te verklaren heeft P. de waarheidsvinding in een rechtsstaat ondermijnd, vinden de rechters: ‘Bij uitstek in ernstige zaken waarin een kroongetuige nodig is om tot een oplossing van de zaak te komen en waarbij de getuige in ruil voor het afleggen van een verklaring strafkorting krijgt, moet erop kunnen worden vertrouwd dat deze naar waarheid verklaart.’

Dit laat de rechtbank Noord-Nederland donderdag in een bericht weten.

Ernst

De rechtbank vond op basis van de ernst van de feiten van oordeel dat alleen een langdurige gevangenisstraf passend is. ‘Naar het oordeel van de rechtbank doet de eis van de officier van Justitie te weinig recht aan de ernst van de gepleegde meineed. Alles afwegende acht de rechtbank oplegging van een gevangenisstraf van 18 maanden passend en geboden.

Justitie eiste eerder negen maanden cel. Opvallend was dat het OM zelf in deze zaak een aanklacht indiende tegen haar eigen kroongetuige in de zaak.