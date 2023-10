OM eist negen maanden cel voor meineed tegen kroongetuige moordzaak

Print This Post

Het Openbaar Ministerie heeft tegen Jan Willem P., de kroongetuige in de zogeheten Zwembadmoord op Jan Elzinga (foto), wegens meineed een gevangenisstraf van negen maanden geëist.

Hoger beroep

Volgens het OM heeft de man meineed gepleegd door te liegen onder ede in de strafzaak over opdracht geven voor de moord, waarin de rechtbank in december 2022 gevangenisstraffen heeft opgelegd.

Elzinga werd in 2012 doodgeschoten bij het zwembad in Marum, nadat hij was wezen zwemmen.

Die zaak loopt nu in hoger beroep bij het gerechtshof in Leeuwarden. De schutters kregen in 2014 al hoge gevangenisstraffen.

Sms’jes

De meineed gaat over een specifiek onderdeel van de verklaring die Jan-Willem P. had afgelegd bij de rechter over sms-jes die verstuurd zouden zijn. Dat bleek later niet zo te zijn. De berichten die hij overlegde bleken voor een deel vals te zijn.

Wietteler P. kreeg zelf ook twintig jaar cel voor opdracht geven voor de moord, en deed daarna een boekje open over medeverdachten.

Schadevergoeding

Drie medeverdachten in de lopende strafzaak bij het gerechtshof hebben een vordering tot schadevergoeding ingediend. Het OM is van oordeel dat die vordering niet kan worden toegewezen omdat de schade niet rechtstreeks voortvloeit uit de meinedige verklaring.

De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.