EBI-burgemeester Vught: ‘Dat digitale rechtbank juridisch niet mag, is echt kletskoek’

Burgemeester Roderick van de Mortel (VVD) van Vught vindt het niet langer verantwoord dat verdachten van de allerzwaarste categorie op procesdagen van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught naar de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam worden vervoerd. Hij zegt het als een ‘enorm positieve ontwikkeling’ te zien dat er een digitale rechtbank in de PI Vught komt én er een tweede ontsluitingsweg komt op kosten van justitie.

De digitale rechtbank in PI Vught zou volgens Van de Mortel binnen nu en anderhalf jaar klaar moeten zijn. Er komt geen extra stenen gebouw bij. Op die manier kunnen zware criminelen digitaal verhoord worden en hoeven ze niet meer over straat vervoerd te worden. ‘Dat is natuurlijk voor Vught een enorm positieve ontwikkeling, maar ook voor de weg naar Amsterdam en de Amsterdammers’, aldus de burgemeester in radioprogramma Sven Op 1 op Radio 1.

‘Levensgevaarlijke situatie’

‘Parallel daaraan zijn we dus bezig met die tweede ontsluitingsweg, die ervoor zorgt dat het vervoer wat tot die tijd nog moet plaatsvinden in elk geval niet meer door die drukbevolkte dorpskern van Vught hoeft. Binnen een jaar zou die weg gereed moeten zijn.’ Momenteel is er bij de EBI maar één weg waarlangs verdachten vervoerd worden naar de rechtbank. ‘Dat is in Vught gewoon een levensgevaarlijke situatie’, aldus Van de Mortel.

Grote bezwaren

Vanuit de advocatuur zijn er grote bewaren tegen de plannen van demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) voor een digitale rechtbank en het niet lijfelijk aanwezig zijn van verdachten in de rechtbank. Van de Mortel zegt dat te snappen, maar vindt de veiligheid van zijn inwoners zwaarder wegen. ‘Ik ben blij dat de Kamer in meerderheid een motie heeft aangenomen waarin ze heeft uitgesproken dat in principe deze categorie niet meer vervoerd moet worden. De minister heeft toegezegd dat hij het beleid daarop gaat aanpassen en indien nodig een wetsvoorstel naar de Kamer zal sturen.’

‘Kletskoek’

De burgemeester van Vught ziet weinig juridische haken en ogen aan het openen van een digitale rechtbank met videoverbindingen. ‘Er wordt door sommigen gezegd dat het juridisch niet mag, maar dat is echt kletskoek. Het kan wel degelijk en moet ook echt gebeuren. Wat mij betreft geldt dat de rechten van de burgers die zich wel aan de regels houden, zwaarder wegen dan deze allerzwaarste categorie.’

Vlissingen

In de EBI in Vught zijn momenteel achttien EBI-cellen, in Vlissingen komen er in 2027 nog dertig bij. Van de Mortel: ‘Het is volgens onze verwachting nog maar de vraag of de capaciteit dan voldoende zal zijn omdat we een enorme toename zien in de zwaarte van de criminaliteit, dus ook de zwaarte van de verdachten.’

Onverantwoord

De Zeeuwse EBI krijgt straks een rechtbank, waardoor transport van de verdachten niet meer nodig is en het ontsnappingsgevaar afneemt. Momenteel worden zware verdachten, waaronder die in het Marengo-proces, op zittingsdagen van Vught naar de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam gereden. Dat vindt Van de Mortel niet verantwoord. ‘Alle geleerden zijn het erover eens dat het moment waarop een gedetineerde de gevangenis verlaat, het meest kwetsbaar is.’