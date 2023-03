Ecuador: bombrieven verstuurd naar journalisten

Connect on Linked in

In Ecuador is een verdachte aangehouden die mogelijk betrokken is geweest bij het versturen van bombrieven naar journalisten. De verdachte zou naar vijf journalisten enveloppen met een explosief hebben gestuurd. Eén daarvan is ontploft, een televisiepresentator raakte echter niet gewond. Minister van Binnenlandse Zaken Juan Zapata heeft naar buiten gebracht dat de vijf pakketjes een usb-stick met een ontsteker bevatten: ‘het vermoeden bestaat dat ze door dezelfde persoon zijn verstuurd’.

Over het geslacht of de identiteit van de persoon is niets naar buiten gebracht, in het belang van het onderzoek. De pakketjes werden bezorgd door een koeriersbedrijf. Eén was geadresseerd aan journalist Carlos Vera, die een talkshow heeft en een kanaal op internet waarin kritisch politiek commentaar wordt gegeven.

Maandag ontplofte een usb-stick vlakbij de presentator van een nieuwsprogramma, Lenín Artieda, van televisiezender Ecuavisa. Hij staat bekend om zijn uitgesproken opmerkingen tegen misdaad en corruptie. Artieda bleef ongedeerd bij de aanslag. De computer waarin hij de geheugenstick had gestopt was total loss. Een politiechef zei dat het explosief was ontworpen om af te gaan op het moment dat het geheugen in contact komt met een computer. Bij de ontploffing is slechts een deel van de lading afgegaan, waardoor de televisiepresentator goeddeels met de schrik vrij kwam.

Maandag werden enveloppen met soortgelijke usb-sticks ontvangen bij Teleamazonas, TC Televisión en Radio Exa. Explosievenexperts hebben ze onderzocht en tot ontploffing gebracht.

Ecuador gaat gebukt onder geweld dat wordt aangezet door groepen uit de internationale georganiseerde criminaliteit. Dagelijks vallen er doden door afrekeningen in criminele kring. Er zijn politici geliquideerd bij de laatste verkiezingen maar geweld tegen journalisten komt niet zo vaak voor als in andere Latijns-Amerikaanse landen. Toch zijn er in het land tussen januari en december 2022 356 aanvallen op journalisten en mediakanalen gerapporteerd.

In 2019 werd een brandbom gegooid tegen het gebouw van de zender Teleamazonas in Guayaquil. Vorig jaar waren er kleinere explosies bij het huis van een journalist van de krant Expreso, die onderzoek deed naar corruptie in de gemeente Guayaquil. Meer dan 20 jaar geleden raakte een journalist gewond door een bombrief.

