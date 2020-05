Kroongetuige Nabil B. stopt als hij geen advocaat mag kiezen

Connect on Linked in

Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, heeft maandag tijdens een pro-formazitting in de Bunker in Amsterdam-Osdorp gezegd geen verklaringen meer af te leggen als hij zijn eigen advocaat en vertrouwenspersoon niet mag kiezen. Volgens B. werd het duo afgewezen door het Openbaar Ministerie omdat de vertrouwenspersoon geen advocaat was.

‘Waarom werd dit zes weken geleden nog wel goedgekeurd en op het laatste moment toch weer afgekeurd?’, zei Nabil B. via een videoverbinding vanaf een onbekende locatie. ‘Ik snap niet dat deze keuze mij wordt ontnomen.’

Gestopt

B. heeft inmiddels ongeveer veertig verklaringen afgelegd in het Marengo-proces waarin hij onder andere Ridouan Taghi aanwijst als opdrachtgever van meerdere liquidaties. De kroongetuige zit echter sinds maart zonder advocaten, nadat zijn twee vorige anonieme advocaten er om onbekende redenen mee stopten.

‘Medeverantwoordelijk’

Nabil B. zei tijdens een verhoor vrijdag bij de rechter-commissaris dat hij weigert nog langer vragen van advocaten en het Openbaar Ministerie te beantwoorden. Maandag lichtte hij dat besluit toe: ‘Ik heb mijn verhoor moeten annuleren en vraag het OM mij in staat te stellen mijn eigen advocaten te kiezen zodat ik niet definitief hoef te stoppen. Mijn vorige advocaat (Derk Wiersum, red.) is vermoord. Een man die geen enkele blaam treft en dat heeft me hard geraakt. Eerst moest ik het verlies van mijn broer (Redouan B., red.) verwerken. Ik ben zelf ook medeverantwoordelijk voor leed van anderen en wil daar oprecht mijn excuses voor aanbieden.’

Het OM zei maandag in een eerste reactie niet te willen reageren tijdens de zitting. De rechtbank stelde dat B. hoe dan ook advocaat moet hebben.