‘Belastende verklaringen in Marokko onder marteling tot stand gekomen’ (UPDATE)

Een Utrechtse verdachte van betrokkenheid bij verschillende liquidaties, die in Marokko is veroordeeld, zegt daar te zijn gemarteld. Dat staat volgens de advocaat van Ridouan Taghi in brieven die deze Anouar “Zwartkat” B. (29) heeft geschreven. Advocaat Inez Weski citeerde maandag uit deze brieven tijdens een zitting van het liquidatieproces Marengo. De verhoren van Anouar B. bevatten belastende informatie over Ridouan Taghi.

Door Wim van de Pol

B. is in Marokko veroordeeld tot 20 jaar cel voor het medeplegen van een moordaanslag in het najaar van 2017 op de Marokkaanse Nederlander Mustapha F. in Marrakesh, waarbij niet F. maar een toevallig aanwezige student om het leven kwam. In Nederland is B. verdacht van het plaatsen van een bom onder de auto van misdaadblogger Martin Kok (in juli 2016) en van verrichten van spotterswerk bij de moord op Kok in december 2016. Ook was hij enige tijd verdacht van betrokkenheid bij de moord op Samir Erraghib (op 17 april 2016) in IJsselstein.

Verhoor

Anouar B. werd kort na de aanslag in Marrakesh, op 3 november 2017 aangehouden in Marokko. De Nederlandse autoriteiten brachten met een internationaal rechtshulp een verhoor van B. in Marokko tot stand. Dat was in het onderzoek over de moord op Martin Kok. Vervolgens waren er op 21 en 22 maart 2018 in de gevangenis van L’Oudaya (Marokko) verhoren van B. in aanwezigheid van twee Nederlandse rechercheurs. Van de verhoren zijn processen-verbaal opgemaakt, ook door Nederlandse rechercheurs.

Gebrekkig Arabisch

Weski zei dat B. zegt in de eerste vier maanden van zijn detentie voortdurend handboeien om te hebben gehad, en vaak werd geslagen, ook voorafgaand aan het verhoor met de Nederlandse rechercheurs. Dat zou zijn gebeurd in een toilet. Hij zou toen ook zijn bedreigd. Marokkaanse rechercheurs legden aan B. verslagen voor van zijn verhoor in het Arabisch en zetten hem onder druk die te tekenen. B. zegt slechts gebrekkig Arabisch te kunnen lezen.

B. schrijft dat wat nu in de processen-verbaal is opgenomen niet een juiste en volledige weergave is van wat hij heeft verklaard. Er was geen advocaat aanwezig en de verhoren zijn volgens Weski geen letterlijke weergave maar een deels onjuiste samenvatting van wat er is gezegd. De verslaglegging bevat volgens haar ook tegenstrijdigheden. De Nederlandse verbalisanten zouden B. dingen hebben horen zeggen die niet door de Marokkaanse verbalisanten zijn opgenomen in hun (vertaalde) verslag.

Weski zegt er niet aan te twijfelen dat de brieven van B. authentiek zijn. De twee brieven zijn via de advocaat van B. bij Weski in bezit gekomen.

Schriftelijk

De rechtbank en de rechter-commissaris willen dat voor het Marengo-proces (over onder meer de moorden op Kok en Erraghib) nadere vragen aan B. schriftelijk worden gesteld zodat de antwoorden door de Marokkaanse autoriteiten kunnen worden vastgelegd. Ook vragen aan de voor dezelfde aanslag in Marokko veroordeelde getuige Morad Taghi zouden schriftelijk moeten worden gesteld.

Advocaat Weski vindt dat de brieven van B., en het gegeven dat in Marokko volgens EU- en VN-rapportages en uitspraken van het Europese Hof mensenrechten worden geschonden, duidelijk maken dat een schriftelijke ondervraging niet kan volstaan en in strijd is met het ondervragingsrecht. Ze wil dat Anouar B. in Nederland wordt gehoord en dat ook de mensen die aanwezig waren bij de verhoren in Marokko worden gehoord door de rechtbank.

Noordeloos

De verslaglegging over de verhoren van B. bevat belastende (en aanvullende) informatie over een groep Marengo-verdachten. B. zou onder meer hebben gezegd dat Martin Kok was meegelokt door Engelsman “Scotty” met wie hij op zijn laatste avond een bordeel in Laren bezocht. Een donkere man die in een BMW 5-serie zat zou Kok hebben doodgeschoten. De opdracht voor de moord op Kok zou van Ridouan Taghi zijn gekomen. Ook de opdracht om kort daarna twee mannen bij Noordeloos te vermoorden zou van Taghi afkomstig zijn geweest. Dit was omdat zij hadden geweigerd Kok te vermoorden toen die eerder op de avond van zijn moord in het Citizen M Hotel in Amsterdam was. En het vuurwapen dat bij dat hotel weigerde toen het op Kok was gericht is op aanwijzing van B. gevonden in een kanaal in Utrecht. De voortvluchtige Gerel Palm wordt verdacht van de moordaanslag in Noordeloos waarbij twee mannen gewond raakten, en van de moord in Huizen op een spyshop-directeur en (waarschijnlijk) ook van de moord op Martin Kok.

