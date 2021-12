Eén Nederlander en twee Belgen op Europol’s Most Wanted-lijst 2021

Connect on Linked in

De Europese politieorganisatie Europol heeft zijn nieuwe “EU Most Wanted”-campagne gelanceerd. Sinds 2016 stelt Europol jaarlijks een eigen lijst samen met Europa’s meest gezochte criminelen. Bijna alle lidstaten doen dit jaar mee aan de campagne en er staan ​​momenteel 62 voortvluchtigen op de site. Op de lijst van 2021 staan één Nederlander (Christo Hülters) en twee Belgen (Flor Bressers en Tom Michielsen).

110 voortvluchtigen opgepakt

Europol meldt dat sinds de lancering van de website in 2016 in totaal 110 voortvluchtigen zijn gearresteerd, waarvan 41 rechtstreeks verband houden met tips die afkomstig zijn van de EU Most Wanted-website. In 2020 werden in totaal zestien voortvluchtigen gearresteerd en vijf van deze arrestaties waren te danken aan de campagne. Naast tips van burgers melden criminelen zichzelf ook bij de politie door de aandacht die de campagne creëert. De voortvluchtigen worden allemaal gezocht voor ernstige misdrijven, zoals moord, drugshandel en mensenhandel.

Christo Hülters

Op de lijst staat één Nederlander: de 40-jarige Christo Hülters. Hij is in december 2018 bij verstek veroordeeld tot twaalf jaar cel vanwege een dubbele poging doodslag in Bergen op Zoom op 27 juni 2015. Tijdens een kinderfeestje, waarbij zo’n 20 volwassenen en kinderen waren, werden destijds twee mannen van dichtbij neergeschoten. Christo Hülters, ook afkomstig uit Bergen op Zoom, was volgens justitie de schutter.

Beloning

Volgens ooggetuigen was er in een nabijgelegen speeltuin ruzie tussen de dochter van één van de latere slachtoffers en een jongetje uit de buurt. Dat was gesust, totdat Hülters – die het jongetje kende – opeens in de partytent verscheen met een wapen in zijn hand en de twee slachtoffers neerschoot. Hij is sinds die bewuste zaterdagavond spoorloos. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding van Hülters.

Christo Hülters heeft wel een verklaring ondertekend waarin hij erkent dat hij de schutter was. Hij zegt daarin dat hij handelde uit zelfverdediging, maar dat gelooft de rechtbank niet.

Somaliër

Op de lijst staat ook een Somaliër die de Nederlandse nationaliteit zou hebben: de 34-jarige Ahmed Tarabi. Hij werd veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor poging doodslag in Engeland en in 2018 overgebracht naar Nederland om daar zijn resterende celstraf van 1730 dagen uit te zitten. Of hij toen op de vlucht is geslagen of is ontsnapt, meldt Europol niet.

Belgische drugshandelaren

Ook twee Belgen staan op de Most Wanted-lijst: Flor Bressers en Tom Michielsen. Bressers (35), alias “De Lange” uit Lommel werd in maart 2020 door het Antwerpse Hof van beroep veroordeeld tot vier jaar cel voor een ontvoering en mishandeling in het criminele milieu. Daarnaast is hij hoofdverdachte in een omvangrijk Brugs cocaïneonderzoek dat draait om de firma Kriva Rochem.

Zakenpartner Piet S.

De 45-jarige Belg Tom Michielsen moet nog een gevangenisstraf uitzitten van 4,5 jaar voor internationale drugssmokkel. Hij wordt ook gezocht in het Nederlandse onderzoek Taxus naar drugsverdachte Piet S. Samen met zijn zakenpartner smokkelde Michielsen volgens de opsporingsdiensten vele kilo’s cocaïne binnen voornamelijk Nederland en België. Het is mogelijk dat Michielsen verblijft in Spanje.

Vergismoord op 12-jarig meisje

Uit een analyse van Crimesite blijkt dat de oudste verdachte op de Most Wanted-lijst 65 jaar is, de twee jongste verdachten zijn 22. Het gaat om de twee Zweedse broers Ferdi Küçükgöl en Furkan Küçükgöl. Zij worden samen met Serkan Demirkiran verdacht van de vergismoord op een 12-jarig meisje bij een McDonald’s in een plaatsje ten zuiden van Stockholm, in mei 2020. Volgens de Zweedse politie waren de kogels bedoeld voor twee rivaliserende gangleden die buiten de McDonald’s stonden. De drie Zweden met Turkse roots zitten vermoedelijk ondergedoken in Turkije.

Veel Balkan-criminelen

Op de lijst staan qua nationaliteiten: drie Afghanen, drie Letten, drie Tsjechen, drie Slowaken, drie Fransen, twee Hongaren, drie Zweden, drie Litouwers, vier Bulgaren, drie Albaniërs, drie Italianen, drie Kroaten, drie Polen, twee Roemenen, twee Oostenrijkers, twee Somaliërs, twee Belgen en verder voortvluchtigen uit Nederland, Vietnam, Slovenië, Oostenrijk, Duitsland, China, Turkije, Tunesië, Iran, Filippijnen, Libië, Finland, Macedonië, Estland en Spanje.

Onder de voortvluchtigen zitten enkele tot levenslang veroordeelde criminelen, waaronder twee Italianen van maffiaorganisaties Ndrangheta en Cosa Nostra.

Europe’s Most Wanted-campagne 2021 is een initiatief van de ENFAST-gemeenschap, bestaande uit gespecialiseerde politie-eenheden die voortvluchtige criminelen opsporen.