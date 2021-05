Voortvluchtige Belg op internationale opsporingslijst

Connect on Linked in

Het Antwerpse parket en de federale politie hebben de voortvluchtige Flor Bressers (35), op de internationale opsporingslijst geplaatst. Hij is hoofdverdachte in een heel groot cocaïneonderzoek in België, aldus de Gazet van Antwerpen. Bressers moet in Antwerpen ook nog een celstraf van vier jaar uitzitten wegens een veroordeling voor een ontvoering en mishandeling in het criminele milieu.

EncroChat

Het cocaïnedossier Kriva Rochem draait om een groep Belgische en ook Nederlandse verdachten die tonnen aan cocaïne zouden hebben geïmporteerd via onder meer het ontziltingsbedrijf Kriva Rochem. Dat onderzoek kon vorig jaar worden voltooid doordat de politie mee kon kijken met chats die waren verstuurd door de encryptiedienst EncroChat.

Vier jaar

Flor Bressers is oorspronkelijk afkomstig uit het Limburgse Lommel maar woonde ook in Brasschaat. Hij staat in het criminele milieu bekend als De Lange of De Universitair, dat laatste omdat hij een universitair diploma in de criminologie zou hebben behaald.

Het opsporingsbericht dat het parket van Antwerpen heeft verspreid heeft betrekking op een een veroordeling die Bressers opliep in 2020. Het hof van beroep veroordeelde hem tot vier jaar gevangenisstraf omdat hij in 2016 een andere drugscrimineel liet gijzelen en mishandelen. Eerder werd hij vrijgesproken van de verdenking dat hij met een snoeischaar de vingers van een Nederlandse crimineel zou hebben afgeknipt. Daarvoor was te weinig bewijs.

