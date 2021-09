Pro-formazitting in drillrap-zaak dodelijke steekpartij Scheveningen

Connect on Linked in

In de rechtbank in Den Haag is maandag een pro-formazitting in de strafzaak tegen Roan W. (21) uit Zaanstad en Darrel L. (21) uit Amsterdam, die worden verdacht van de dodelijke steekpartij waarbij in de zomer vorig jaar in Scheveningen Cennethson “Chuchu” Janga (19) overleed. De steekpartij vloeide voort uit een conflict tussen de rivaliserende drillrapgroepen #24 uit Rotterdam en 73 De Pijp uit Amsterdam.

Door Roel Janssen

Roan W., alias R.R. (“Roekeloze Roan”) van de Amsterdamse drillrapcrew EDG (Elke Dag Geld), en Darrel L., alias TFrazz van drillrapgroep 73 De Pijp worden door justitie verdacht van doodslag in vereniging. Het incident gebeurde op maandagavond 10 augustus 2020 op de Scheveningse Pier. Cennethson “Chuchu” Janga, werd tijdens een ruzie bij de ingang van de Pier neergestoken en bleef zwaargewond liggen. Hij overleed korte tijd later in een ziekenhuis.

Voortvluchtige verdachte

De onenigheid ging tussen twee drillrapgroepjes, 73 De Pijp uit Amsterdam en een Rotterdams groepje rond rapper Blacka 24. Op beelden die zijn verspreid op sociale media is de voortvluchtige Tyrece Balbin (21), alias rapper TY of Tyloose te zien van 73 De Pijp. Hij is op camerabeelden te zien met een vuurwapen en zou volgens verschillende bronnen hebben geprobeerd Blacka neer te schieten, waarna “Chuchu” TY neertrapt en de boel compleet escaleert.

Prullenbak

Darrel L. is vlak na de steekpartij op beelden te zien met twee grote messen, die door de politie in een prullenbak zijn teruggevonden. Roan W. had een houder van hetzelfde merk als het klapmes bij zich, dat in de prullenbak lag. Ook zijn zonnebril en rode bandana lagen in de afvalbak. Op beide messen zat bloed van het slachtoffer. (tekst loopt verder na de advertenties).

Vrijspraak

Roan W. sloot zich op de bewuste dag aan bij 73 De Pijp. Hij werd in juni 2021 nog vrijgesproken van betrokkenheid bij een steekpartij waarbij op 4 januari 2020 in Oostzaan een 19-jarige man zwaargewond raakte. De rechtbank kon niet vaststellen dat hij degene is geweest die had gestoken. De eis was vier jaar cel.

Nog een fatale steekpartij

Het was niet de eerste keer dat W.’s naam opdook bij zwaar geweld. In 2017 zat hij twee weken vast voor een steekpartij waarbij in Zaandam de 16-jarige Nick Bood om het leven kwam. Wat W.’s rol was bij die steekpartij is nooit helemaal duidelijk geworden, maar hij was wel op de plaats delict.

Vijf jaar cel

In april 2021 veroordeelde de rechtbank in Den Haag Rotterdammer Kevin A. (20) tot vijf jaar cel voor het voorbereiden van doodslag, openlijke geweldpleging, vuurwapenbezit, bedreiging en diefstal met geweld. Hij zou de bewuste maandagmiddag een vuurwapen hebben meegenomen naar de Scheveningse Pier.

A. mengde zich volgens de officier van justitie in een ruzie die niet de zijne was. Het conflict ging namelijk tussen rapper Blacka en de voortvluchtige Tyrece Balbin. ‘A. is op de Pier begonnen met het geweld, waarna er chaos ontstond. In het geweld is Janga doodgestoken,’ aldus de officier van justitie.

Geen verklaring

Kevin A.’s strafzaak werd apart behandeld van de twee hoofdverdachten, die maandag terechtstaan in een pro-formazitting. Een eerdere zitting vond in februari plaats. Daarin werd duidelijk dat Darrel L. nog altijd geen verklaring heeft afgelegd. Via een videoverbinding zei hij: ‘Ik vind het echt moeilijk om erover te praten, ik klap dicht’.

De rechtszaak liep ook vertraging op doordat Roan W. terechtstond in de andere strafzaak (steekpartij Oostzaan) en er eerst nog acht getuigen moesten worden gehoord inzake Scheveningen.