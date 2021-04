Eis 14 jaar voor doodslag over zakje wiet

Connect on Linked in

Voor de rechtbank in Den Bosch heeft de officier van justitie 14 jaar cel geëist tegen een jongen van 19 jaar die op 2 september 2020 in Boxmeer de 29-jarige Tommie Reijnen zou hebben doodgeschoten. Er was die avond ruzie ontstaan over een ons wiet.

Reijnen werd neergeschoten en daarna in een brandgang gevonden. Op camerabeelden van een cafetaria is de vermoedelijke schutter te zien. Die man stapte na de schoten in een auto. Onder meer aan de hand van het kenteken kwam de politie op het spoor van een 19-jarige man uit Vortum-Mullem. Hij is de volgende ochtend door een arrestatieteam opgepakt en bekende kort daarna de schoten te hebben gelost. Het vuurwapen is op zijn aanwijzen gevonden in zijn auto.

Een conflict over drugs blijkt de aanleiding te zijn geweest voor de gewelddadige dood van Tommie Reijnen. Hij had die avond samen met een vriend een afspraak met de verdachte over de aankoop van honderd gram wiet. Er ontstond ruzie over de kwaliteit van de wiet. Reijnen stapte uiteindelijk zonder te betalen met het zakje wiet op zijn fiets. Hij werd daarop van korte afstand beschoten. Van de schoten die hem in zijn rug troffen was er één dodelijk. Ook de vriend van Reijnen is beschoten. Hoewel zijn kleding is geraakt, raakte hij niet gewond. Met de zak wiet is de schutter ervandoor gegaan.

De officier van justitie vindt dat er sprake was van doodslag en een poging tot doodslag.

De verdachte heeft een blanco strafblad. Hij heeft geweigerd mee te werken aan een psychologisch rapport. Ook weigerde hij mee te werken aan het reclasseringsrapport. Het Openbaar Ministerie zegt daarom geen duidelijk beeld te hebben kunnen krijgen van de psychische gesteldheid van de verdachte.