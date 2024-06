Eis: tot 13 jaar cel voor aanslagen met link grootschalige cocaïnehandel

Connect on Linked in

Bij de rechtbank in Breda heeft het Openbaar Ministerie dinsdag gevangenisstraffen van negen tot dertien jaar cel geëist tegen zes mannen voor het beramen en (laten) uitvoeren van aanslagen in Waalwijk en Tilburg in de periode mei en juni 2020. Twee personen die op de Nationale Opsporingslijst staan zijn ook met deze zaak in verband gebracht.

AK

Diverse keren is er in Waalwijk en Tilburg met AK 47 aanvalsgeweren en met andere (semi)automatische vuurwapens geschoten op woningen, een bedrijfspand en een auto.

De groep verdachten komt grotendeels uit de regio Amsterdam.

Twee van waren opdrachtgevers, aldus het Openbaar Ministerie. Verder onderscheidt de officier van justitie een makelaar die de klus aannam, twee coördinatoren en een uitvoerder.

De formele verdenking is poging moord en bedreiging.

Dochtertje

Op 17 mei 2020 werden er kogels afgevuurd op de gevel van een woning aan de James Ensorstraat in Waalwijk. In Tilburg is op 4 juni 2020 een auto beschoten waarin een vader met zijn 9-jarige dochtertje zat en drie dagen later was er wederom een schietincident.

Op 7 juni is er meerdere keren geschoten op een kapperszaak aan de Korvelseweg in Tilburg. Ook het daarboven gelegen appartement, waar mensen lagen te slapen, is hierbij meerdere keren geraakt.

Tienhoven

Justitie denkt dat twee verdachten van betrokkenheid bij internationale cocaïnehandel en op de Nationale Opsporingslijst zijn geplaatst ook met de incidenten te maken hebben gehad. Het gaat om Fahd el Kandoussi en Mohammed Kajdouh. In 2020 bracht justitie naar buiten dat de achtergrond van de aanslagen in de internationale drugshandel zou liggen.

Voor een vierde incident, de beschieting van een chalet in het Utrechtse Tienhoven, is de voortvluchtige Fahd El Kandoussi bij verstek veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij zou de opdracht voor het vuurwapengeweld hebben gegeven om een conflict omtrent cocaïnehandel.

Drie plannen

Uit ontsleutelde berichtgeving van Sky ECC kwam het Openbaar Ministerie de verdachten op het spoor. Uit de chats bleek dat er gesproken is over meerdere plannen. Uiteindelijk ging de zitting om drie van die plannen die daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Makelaar voor geweldsmisdrijven

Tegen de verdachte die heeft bekend dat hij op 4 juni 2020 op een auto heeft geschoten met daarin een man is negen jaar gevangenisstraf geëist. Hij was de enige die volgens de officieren van justitie op zitting bekende te hebben geschoten. Hij heeft ook spijt betuigd.

Wraak

De drie verdachten die verdacht worden van het verder uitzetten (een makelaar en twee coördinatoren voor geweldsmisdrijven) van de aanslagen hoorden alle drie een gevangenisstraf van 11 jaar tegen zich eisen.

Tegen een van de twee opdrachtgevers eiste de officier elf jaar en acht maanden en tegen de hoofdverdachte dertien jaar. Volgens justitie heeft deze persoon voortdurend aangezet tot geweld. Dat zou zijn ingegeven door ‘wraakzucht en woede’.

Een zevende verdachte in deze zaak kon niet worden vervolgd. Hij zit momenteel een gevangenisstraf uit in Marokko.

