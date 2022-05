Eis: tot 16 jaar cel voor mislukte liquidatiepoging op Ahmet G.

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag tegen Lus-Yen A. (29) en Zarich C. (28) uit Rotterdam gevangenisstraffen van 15 jaar geëist vanwege de poging om de van drugshandel en liquidaties verdachte Ahmet G. te liquideren. Aan de Grote Wielen in Amstelveen-Westwijk namen op 16 maart 2019 twee mannen G. en zijn dochter onder vuur. Twee van de verdachten die nu terechtstaan zijn volgens het OM de schutters geweest. Jarald B. (27) kreeg de hoogste strafeis te horen: 16 jaar cel.



Contacten met opdrachtgever

Zijn rol wordt door de officier van justitie als groter ingeschat, omdat hij de contacten onderhield met de opdrachtgever. Hij zou de klus hebben aangenomen, de schutters hebben aangestuurd en hen hebben voorzien van spullen. Bovenop de eis tegen B. komt nog een eis van drie maanden gevangenis vanwege het bezit van 193 gram cocaïne.

Het beoogde slachtoffer G. en diens 17-jarige dochter raakten bij de aanslag op klaarlichte dag gewond. Een wapen dat werd gericht op G.’s ex-partner haperde. De aanslag vond plaats in een woonwijk rond 12.00 ’s middags.

Dna-spoor

Onderschepte chatgesprekken geven volgens de officieren van justitie van het landelijk parket een beeld van de werkwijze van een groepje mannen dat zich in 2019 liet inhuren voor verschillende criminele klussen, ook de moordaanslag in Amstelveen.

In de vluchtauto is een sterk dna-spoor van een van de verdachten gevonden. Historische verkeersgegevens van de telefoons van de verdachten, gegevens van telecommasten in de omgeving van de plek van de aanslag en chatberichten bewijzen volgens het OM dat de verdachten verantwoordelijk zijn voor de moordpoging. De verdachten hebben zich steeds op hun zwijgrecht beroepen en ook wel gezegd dat zij het niet weten of zich het niet kunnen herinneren.

Voortvluchtig

Ahmet G. is momenteel voortvluchtig. Deze week deed de politie verschillende invallen in Nederland en arresteerde drie medeverdachten die grootschalig in cocaïne zouden hebben gehandeld. G. wordt ook ook verdacht van voorbereiden van of opdracht geven voor liquidaties. Hij is dit jaar veroordeeld voor witwassen maar hij bleef op vrije voeten.

Een verdachte in het liquidatieproces Eris werd verdacht van voorbereiden van een aanslag op Ahmet G..

De rechtbank Amsterdam doet 18 juli uitspraak.