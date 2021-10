Verdachte van moord Belg op vrije voeten

Connect on Linked in

De rechtbank Midden-Nederland heeft een verdachte in het Eris-proces op vrije voeten gesteld. Marciano M. werd ervan verdacht samen met anderen de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts (foto) te hebben gepleegd, en lid te zijn van een criminele organisatie die moorden liet plegen.

Clubavonden

Bogaerts werd in de avond van 21 september 2017 dood in zijn auto aangetroffen in Spijkenisse, niet ver van een café waar regelmatig clubavonden van de Caloh Wagoh MC werden gehouden.

Er zaten drie verdachten van medeplegen van deze moord vast: Marciano M., Errol van M. en Radjesh “Jack” S.. Het Openbaar Ministerie gaat ervan dat de laatste twee Bogaerts beschoten hebben en dat M. op de uitkijk stond. Die conclusie stoelt met name op de verklaring van een anonieme bedreigde getuige.

De rechtbank vindt dat deze getuige zijn kennis duidelijk van horen zeggen heeft en dat ook niet duidelijk is van wie de informatie afkomstig is. Er is verder nog een andere getuige die belastend heeft verklaard tegen M..

Te weinig

Jan-Hein Kuijpers, de advocaat van M., betoogde dat deze verklaringen niet bewijzen dat M. deelnam aan het plegen van de moord. De rechtbank zegt in de tussenbeslissing wel bewijs tegen M. te zien maar dat dit te weinig is om hem nog in hechtenis te houden.

Tegen de andere twee verdachten ligt iets meer bewijs, onder meer een dna mengprofiel dat is gevonden op kleding in een uitgebrande auto die waarschijnlijk door de daders is gebruikt. Deze twee verdachten blijven nog vastzitten.

Haagse afdeling

M. en Van M. waren al eerder aangehouden, weer vrijgelaten, en in maart opnieuw gearresteerd voor de moord op Bogaerts. M. was in mei van 2020 voor het eerst in de zaak vastgezet, een paar weken na de andere twee. Hij was president van de Haagse afdeling van Caloh Wagoh, waar ook Radjesh S. en Errol van M. lid van waren. Deze laatste is ook verdacht van betrokkenheid bij de beschieting van een huis in Doorn, eerder in 2017. In het Eris-proces is Radjesh S. ook verdacht van het plegen van voorbereidingshandelingen om in 2018 de crimineel Ahmet G. te liquideren. Robert R. (ook Caloh Wagoh-lid) Radjesh S. en Roziena A. werden toen op de A4 worden aangehouden.

In het Eris-proces behandelt de rechtbank Midden-Nederland een reeks moorden en pogingen tot moord die vooral door leden van Caloh Wagoh zouden zijn gepleegd. Eén van de hoofdverdachten is Delano “Keylow” R.. Kroongetuige Tony de G. heeft niet belastend verklaard over Marciano M..

