Hoe een criminele burgerinfiltrant een Fries drugsnetwerk oprolde

De criminele burgerinfiltrant die is ingezet bij een internationaal drugsonderzoek, waarbij Friese leden van motorclubs Red Devils en Hells Angels vastzitten, is een man uit Leeuwarden met een lang crimineel verleden. Dat blijkt uit onderzoek van Tubantia en de Leeuwarder Courant.

22 verdachten

De criminele burgerinfiltrant A-4110, zoals hij door de politie wordt genoemd, werkte onder meer voor de Friese crimineel Theo K., die in 2019 tot twaalf jaar cel is veroordeeld wegens betrokkenheid bij een groot cocaïnetransport. Nadat de infiltrant overliep naar de politie en aan de basis stond van een groot politieonderzoek werden in maart 2020 in totaal 22 verdachten opgepakt, waaronder leden van Hells Angels Harlingen, leden van Red Devils in Leeuwarden en een lid van de Hells Angels Finland. De infiltrant kreeg 50 tot 70 euro per uur voor zijn diensten.

Omstreden

In maart 2019 kreeg “A-4110” de status van criminele burgerinfiltrant, de inzet daarvan raakte in opspraak in de jaren negentig, na de IRT-affaire. In 2014 werd het weer toegestaan om criminele burgerinfiltranten te gebruiken, maar de politie maakte niet eerder bekend die te hebben gebruikt. (tekst loopt door na de advertenties).

‘Uitlokking’

De drugslijnen van het netwerk liepen vanuit Friesland naar Finland, Engeland, Ierland en Australië. De criminele burgerinfiltrant maakte zelf deel uit van het drugsnetwerk. Volgens advocaten is de politie buiten zijn boekje gegaan met de operatie. Volgens verdachte Justin S. (‘sergeant at arms’ van Red Devils) nam de burgerinfiltrant initiatief tot drugshandel, en niet hij. Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers spreekt tegen Tubantia van uitlokking: ‘Uit het dossier blijkt dat de politie A-4110 carte blanche heeft gegeven om Justin te benaderen, zonder dat er een redelijk vermoeden van schuld bestond.’

Twaalf jaar cel

De criminele burgerinfiltrant heeft goede contacten in het criminele milieu en wordt door sommige bronnen ‘een beetje een oplichter en een sjacheraar’ genoemd die nep-Rolexhorloges en valse schilderijen verkocht. Maar hij is ook iemand die in de cel belandt als één van zijn drugstransporten naar Denemarken wordt onderschept. In Friesland werkt hij voor de organisatie van crimineel Theo K., die vorig jaar tot twaalf jaar cel werd veroordeeld, vanwege een groot cocaïnetransport en witwassen.

Pseudokoop

De burgerinfiltrant (die inmiddels een nieuwe identiteit heeft gekregen) komt in contact met oude bekende Justin S. van Red Devils, die open lijkt te staan voor drugshandel. Dat is het moment dat de politie de infiltrant in april 2018 inzet als pseudoko­per. Het plan is dat de Leeuwarder een buitenlandse afnemer introduceert (een Britse gepensioneerde politieman, die zich voordoet als een Ierse crimineel) zodat de infiltrant naar de achtergrond kan verdwijnen. Het betekent de officiële start van politieonderzoek Vidar, waarin nog meer undercoveragenten worden ingezet.

Partij speed

In een restaurant aan de Amsterdamse Zeedijk spreken de infiltrant, de ‘Ierse crimineel’ en Justin S. met elkaar. ‘Je zit met zware jongens aan tafel’, houdt de infiltrant hem voor. Beide mannen nemen speed van Justin S. af. De criminele burgerinfiltrant zegt voor ene Danny te werken. In het Amsterdamse Barbizon Hotel komt het vervolgens tot een ontmoeting tussen de infiltrant, Justin en Danny. Danny en Justin bespreken vervolgens een partij speed die een Deense vriend aan Justin heeft geleverd. Danny vraagt naar de leveringsvoorwaarden. ‘Als ik honderd wil, hoe snel kunnen we dat doen?’ In anderhalve week, denkt Justin.

Hells Angels Harlingen

Het valt de recherche op dat Justin S. na gesprekken over drugs contact opneemt met de Hells Angels in Harlingen. De politie concludeert hieruit dat hij onder hun gezag valt en niet zelfstandig mag opereren. De criminele infiltrant kent Frederik “Freddy Horror” H., één van de Hells Angels uit Harlingen al ongeveer 30 jaar. Samen reizen ze in september 2019 naar Thailand waar ze een ontmoeting hebben met een Australische afnemer die drugs wil kopen.

Freddy H. noemt Australië een ‘goudpot’, omdat een kilo amfetamine in Nederland 700 euro kost en in Australië wel 60.000 Australische dollars kan opbrengen.

Encrochat

Er wordt gesproken over hoeveelheden, een aanbetaling van 2 miljoen euro en versleutelde pgp-telefoons. Voor de Hells Angel lijkt de kiem gelegd voor een drugslijn naar Australië, maar de deal verloopt stroef. De Australiërs hebben een bedrag van 50.000 euro nog niet betaald. Via Encrochat worden versleutelde berichten naar de Australiërs verstuurd.

86 pakketten speed

De criminele burgerinfiltrant is ondertussen de spil in enkele drugsdeals met Red Devil Justin S. en verschillende Hells Angels. Een van die deals bestaat uit een grote partij speed die naar Finland moet worden gereden. Op 2 maart 2020 wordt het transport van 86 pakketten speed onderschept in Groningen op de A7 vlak voor de Duitse grens. De partij heeft een geschatte straatwaarde van 700.000 euro.

Invallen

In het onderzoek doorzoekt een team van maar liefst 170 agenten op 2 en 11 maart panden in elf verschillende plaatsen: Franeker, Harlingen, Leeuwarden, Noardburgum, Ried, Stiens, Sumar, Warfstermolen, Warten, Westergeest en Zurich. Daarbij wordt beslag gelegd op vijf vuurwapens met bijbehorende munitie, boksbeugels en pepperspray. Ook worden zestien blokken hasj, ruim 300 wietplanten, kleine handelshoeveelheden speed en gebruikershoeveelheden cocaïne, GHB en xtc gevonden. Justin S., Freddy H. en nog twintig verdachten worden opgepakt.

Het Openbaar Ministerie heeft volgend jaar 25 zittingsdagen nodig voor de behandeling van de Friese drugszaak. Het proces is een testcase of het omstreden opsporingsmiddel van de criminele burgerinfiltrant door de rechter wordt toegestaan. Advocaten zijn kritisch en spreken van uitlokking.