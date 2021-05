‘Politie verijdelde liquidatie van Soester zakenman Chris Kraijpoel’

Connect on Linked in

De man op wie de politie in maart in Soest een liquidatie heeft verijdeld, is de omstreden zakenman Chris Kraijpoel (52). Dat schrijft Het Parool. Kraijpoel’s naam circuleert al twee decennia in strafrechtelijke onderzoeken. Hij was eigenaar van seksclub Yab Yum en is een goede bekende van enkele sleutelspelers in de Amsterdamse onderwereld.

Drie verdachten

De politie meldde dinsdag in Opsporing Verzocht dat begin maart drie verdachten zijn opgepakt voor de verijdelde liquidatie, waarvan er inmiddels nog één vastzit. Het gaat om een 35-jarige Hagenaar. In het tv-programma werden ook beelden getoond van beveiligingscamera’s waarop “spotters” (voorverkenners) in de Soesterengweg te zien waren.

Chris Kraijpoel werd vooral bekend als eigenaar van voormalig seksclub Yab Yum in Amsterdam. Zijn pogingen voor een herstart van het beruchte bordeel mislukten doordat de gemeente Amsterdam hem geen vergunning gaf vanwege zijn reputatie als louche zakenman.

Kraijpoel figureert al ruim twee decennia in onderzoeken naar georganiseerde misdaad. Het is niet duidelijk waarom hij nu een doelwit zou zijn. Zijn advocaat Marnix van der Werf wil tegen Het Parool geen commentaar geven.

“Dikke Peter”

In februari 2009 werd pandjesbaas Peter “Dikke Peter” Petersen geliquideerd in Bussum. Op de ochtend van de moord had hij een zakelijke bespreking met Chris Kraijpoel in hotel Jan Tabak. Even later werd Petersen in zijn auto doodgeschoten. Justitie verdacht Kraijpoel enige tijd van betrokkenheid bij de moord en hij werd er ook voor gearresteerd door de politie, maar wegens gebrek aan bewijs kwam hij op vrije voeten.

Veroordelingen

De Soester vastgoedondernemer werd in 2016 tot vier jaar cel veroordeeld voor onder meer witwassen en faillissementsfraude. Die zaak loopt nog in hoger beroep. Eind 2019 werd de zakenman veroordeeld tot acht maanden cel vanwege het vervalsen van bankbrieven. De eis was drie jaar. De rechtszaak draaide om de financiering van enkele vakantieparken in 2014. Om die rond te krijgen had hij brieven van de Rabobank en ABN Amro vervalst.

Kraijpoel had eerder ook een zakelijk conflict over Yab Yum met ex-Hells Angel Rini S., maar daarvoor zou inmiddels een regeling zijn getroffen.

