Eis: zes jaar voor voorbereiding moord tegen drillrapper

In Den Haag heeft de officier van justitie een gevangenisstraf van zes jaar geëist tegen de Rotterdammer Kevin A. (20) voor voorbereidingshandelingen van moord. Hij is een van de verdachten in het onderzoek over de dodelijke confrontatie tussen Amsterdamse en Rotterdamse drillrapgroepen bij de Pier in Scheveningen, afgelopen zomer.

Verantwoordelijk

Tijdens de zitting liet de rechtbank beelden zien die rapper Blacka onderweg naar Scheveningen deelde op Snapchat. Het vuurwapen is op die beelden te zien. A. zat ook in de auto. Justitie zegt dat A. die dag (10 augustus) het vuurwapen heeft meegenomen naar Scheveningen. Aangekomen bij de pier troffen zij elf Rotterdammers van hun groep die met het openbaar vervoer waren gegaan. Allen liepen ze de pier op, A. was de leider en liep voorop, zegt justitie.

Toen zij de vier Amsterdammers van de groep 73 De Pijp zagen, liepen ze in eerste instantie verder. Volgens de officier van justitie draaide A. zich toen om en ging de confrontatie aan met een van de Amsterdammers. Hij greep hem bij de kleding en trok hem naar zich toe. Omstanders zeiden dat A. uit een schoudertasje een vuurwapen pakte.

A. is op de Pier volgens de officier van justitie begonnen met het geweld. Daarna ontstond er een grote chaos en een gevecht. In het geweld is de 19-jarige Cennethson Janga (“Chuchu”) uit Rotterdam doodgestoken. ‘A. is verantwoordelijk voor het begin van het gevecht’, stelde de officier.

Snapchat

A. zat met Blacka in de auto maar ontkent dat hij dat wapen meenam. Zijn advocaat pleitte voor vrijspraak voor deze feiten.

A. staat ook terecht voor diefstal met geweld. Op 28 februari 2020 zou de 20-jarige Rotterdammer samen met anderen een jongen zijn Louis Vuitton-muts, -sjaal en -tas hebben afgepakt en het slachtoffer daarbij hebben geschopt en geslagen.

Verder is hij ervan verdacht in januari 2020 een meisje in Ridderkerk via een voicebericht te hebben bedreigd: ‘Wanneer ik jou zie, ga je kankerklappen krijgen!’

Twee Amsterdamse verdachten zitten voor de steekpartij in voorarrest en komen later dit jaar voor de rechter. Volgende week beslist de rechtbank over hun voorlopige hechtenis. Er is één verdachte voortvluchtig.

