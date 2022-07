Elf dodelijke schoten in McDonalds: dubbele liquidatie of opwelling uit woede en angst?

Connect on Linked in

Was de dodelijke schietpartij in een McDonalds in Zwolle op 30 maart 2022 een dubbele liquidatie of een doodslag die voortkwam uit een geladen ontmoeting en een hooglopend conflict om geld tussen slachtoffers en dader? Het politie-onderzoek is nog niet voltooid. Op een voorbereidende zitting stelde het Openbaar Ministerie donderdag uit te gaan van een dubbele moord. De advocaten van de verdachte stellen dat het doodslag was.

Financieel conflict

Over de dodelijke feiten zelf is geen twijfel. Op een middag in een druk restaurant werden de broers Ali en Hüseyin Torunlar doodgeschoten door verdachte Veysel Ü. (32). Terwijl talrijke ouders en kinderen toekeken trok Ü. een wapen om elf maal te vuren. Alle schoten troffen de twee broers. Tientallen mensen vluchtten in paniek weg van de traumatische gebeurtenis.

Justitie denkt dat er een financieel conflict tussen Ü. en de familie van de slachtoffers gaande was, dat al weken ernstig opspeelde, en waarbij ook gedreigd was. Ü. zou aan de familie bijna een miljoen euro hebben gegeven om te investeren in Turkije maar van dat geld zou nooit resultaat of een terugbetaling zijn gekomen. Er zou ook geld van onbekende anderen bij zijn en justitie vermoedt dat het om crimineel verkregen geld ging. Tegelijk zegt Ü. te zijn bedreigd en te zijn gedwongen om geld af staan aan de familie.

Ü. heeft volgens justitie op 30 maart met voorbedachte rade de broers doodgeschoten en wijst erop dat Ü. het moordwapen een week voor de schietpartij heeft opgegraven en klaar legde in zijn auto. Het was dus moord, meent het Openbaar Ministerie.

Razernij

Het laatste gesprek tussen de verdachte en de broers begon om 17.00 en duurde bijna een uur. In dat gesprek kwam het tot een bedreiging door de broers, zo neemt ook het Openbaar Ministerie aan. Het gesprek escaleerde en Ü. gaf aan dat hij niet kon betalen. Hij heeft later gezegd dat zijn kinderen werden bedreigd. Er brak iets in hem, heeft hij verklaard, hij ontstak in razernij en begon te vuren.

Van een opwelling kan geen sprake zijn, vindt de officier van justitie, hij schoot elf keer en elk keer raak, het was een liquidatie. Hij had eerst ook nog voor hem en de slachtoffers koffie gehaald en afgerekend. De officier gelooft niet dat Ü. zich niet veel van de feiten kan herinneren, zoals hij heeft gezegd.

Ü. heeft wel bekend. Hij heeft ook de politie geholpen om het vuurwapen en een telefoon die hij na zijn vlucht uit zijn auto gooide te zoeken. Maar die zijn niet gevonden. Anderzijds heeft hij zich bij bepaalde vragen op zijn zwijgrecht beroepen. Al met al vindt de officier van justitie dat de verdachte ‘berekenend’ heeft gehandeld.

‘Voorbarig’

Veysel Ü. wordt bij gestaan door de advocaten Esther Blok en Michel van Stratum. Advocaat Blok wees er in haar pleidooi op dat toen zij het nieuws de eerste dagen in de media volgde zelf ook dacht aan een dubbele liquidatie. Maar de media, en zij zelf ook, waren ‘voorbarig’ geweest, zei Blok. Toen ze Ü. ging bijstaan en het dossier las veranderde haar visie. Haar cliënt heeft geschoten maar ‘niet alles is wat het lijkt’, aldus Blok.

Volgens Blok werd Ü. ‘gesommeerd’ naar de afspraak te komen, werd hij daar bedreigd, en ook gesommeerd’ om koffie te halen. Er is volgens haar van geen plan of voorbereiding gebleken. Ook zou Veysel Ü. ‘lange tijd’ door de slachtoffers zijn opgelicht en afgeperst, en werd hij via WhatsApp herhaaldelijk geïntimideerd. Volgens de advocaat blijkt de oplichting ook uit het onderzoeksdossier van de politie. Blok: ‘Het is aannemelijk dat Ali en Hüseyin met meerdere personen onder één hoedje speelden. Met een “bemiddeling” heeft dit alles niets van doen.’

Ze wijst erop dat haar cliënt direct heeft verklaard, en niet heeft gewacht op de resultaten van politie-onderzoek zodat hij zijn verhaal aan zou kunnen passen. Het vuurwapen had Ü. volgens haar al langere tijd in bezit en was niet speciaal voor deze afspraak gekocht, hij droeg het ter bescherming. Volgens de advocaten moet de rechtbank niet uitgaan van voorbedachte rade maar van een plotselinge gemoedsbeweging, doodslag dus.

Geluidsfragmenten

Het onderzoek is voorlopig nog niet afgerond. De rechtbank wacht onder meer nog op vertaling van en uitwerking van chats en geluidsfragmenten. Ook moeten er belangrijke getuigen worden gehoord, zoals leden van de familie Torunlar.

Veysel Ü. was niet aanwezig op de zitting. Hij heeft verklaard zijn straf niet te willen ontlopen en grote spijt te hebben wat hij slachtoffers, nabestaanden en ooggetuigen heeft aangedaan. In september is de volgende voorbereidende zitting.