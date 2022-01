Enorme voorraad captagon gepakt in Dubai

Connect on Linked in

In Dubai heeft de Douane deze week een enorme hoeveel captagon in beslag genomen: 1.500 kilo, de grootste vangst van captagon die ooit in de Verenigde Arabische Emiraten is gedaan. Volgens media in de Golf ging het om vermalen tabletten.

De vangst werd gedaan in de haven van Jebel Ali, in het westen van Dubai. De douane onderzocht een container op een schip die tevoren al was aangemerkt als een zending met hoog risico. Waar het schip vandaan kwam is niet gemeld.

Captagon of fenethylline is een aan amfetamine verwante stof die in het Midden-Oosten wordt gebruikt op feesten, maar ook door strijders in de oorlogen in Syrië en Irak. Het wordt veelal in Europa, en ook in Nederland geproduceerd, vrijwel altijd voor de markt in het Midden-Oosten.

De waarde werd in Dubai geschat op 1,4 miljard Dirham (ongeveer 340 miljoen euro).

