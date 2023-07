Europol: voor Nederland gearresteerde Colombiaan betrokken bij recordvangst crystal meth

Connect on Linked in

De Colombiaan die dinsdag in Colombia op verzoek van Nederland werd aangehouden in Colombia wordt door het Nederlandse Openbaar Ministerie in verband gebracht met de inbeslagname van 2,5 ton methamfetamine in 2019 in Rotterdam. De autoriteiten in vier landen hebben samengewerkt om hem te pakken te krijgen. Dinsdag berichtte Crimesite over de aanhouding van Jean Paul Hoyos Bohórquez (alias “Sodapuppy”, 43). Zijn aanhouding was voor de internationale opsporingsdiensten een topprioriteit, omdat hij wordt gezien als een sleutelfiguur voor de operaties van Mexicaanse kartels in Nederland en Europa.

20 miljoen euro

Hoyos zou cocaïne- en methamfetamineproductie in Nederland hebben gecoördineerd in dienst van Mexicaanse drugskartels. Hij wordt ook in verband gebracht met de invoer van grote hoeveelheden cocaïne en met verschillende drugslabs in Nederland. De 43-jarige man zit nu vast in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland. Hij is verder verdacht van witwassen van grote geldbedragen. In totaal is voor 20 miljoen euro vanuit Nederland naar Mexico en Colombia aan hem gelinkt.

In de loop van het onderzoek zijn in Europa verschillende drugslabs ontmanteld en zijn meer dan 50 verdachten gearresteerd. Colombia had drie rechercheurs naar het hoofdkantoor van Europol gestuurd om samen met Europol en hun tegenhangers in de EU-lidstaten aan deze zaak te werken.

Onbekende man

In het Nederlandse onderzoek werden in 2020 zeker vier personen aangehouden, een vrouw van 39 en drie mannen van 30 tot 33 jaar. Er werd toen ook een voortvluchtige persoon door de politie in Opsporing Verzocht in beeld gebracht. Of dat om Hoyos ging is niet bewvestigd (zie video onder).

De 2,5 ton crystal meth werd gevonden na een inval op bedrijventerrein Schiebroek in Rotterdam. De voorraad zat achter een dubbele muur in een verborgen ruimte, het is de grootste vangst ooit in Europa.

Het gaat om een internationaal onderzoek waarin ook een lokatie in De Meern in beeld kwam. Daar werd ruim 17.000 liter aan chemicaliën in beslag genomen. De politie denkt dat die hadden moeten worden gebruikt om cocaïne te maken uit cocaïne-pasta.