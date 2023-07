Ex-advocaat Oscar Hammerstein moet schade betalen aan Khalid Kasem

Connect on Linked in

Voormalig advocaat Oscar Hammerstein moet 5000 euro betalen aan advocaat en tv-presentator Khalid Kasem vanwege zijn uitingen in praatprogramma Op1, waarin hij sprak over de beschuldiging dat Kasem informatie naar de criminele organisatie van Ridouan Taghi zou hebben gelekt. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dinsdag besloten. Het gerechtshof vindt de uitlatingen van Hammerstein in Op1 onrechtmatig. Uitingen van dezelfde aard in het Algemeen Dagblad waren wel toegestaan. Hammerstein was kort voor hij zijn uitlatingen deed advocaat geweest van kroongetuige Nabil B., die hem had ontslagen. B. is kroongetuige in het Marengo-proces tegen Taghi.

Schoolvriendjes

In het AD zijn eind mei 2020 artikelen verschenen waarin stond dat politie en justitie ervan overtuigd zijn dat een advocaat in 2015 informatie heeft gelekt uit een lopend strafonderzoek aan de organisatie van Ridouan Taghi. Eind juni 2020 heeft Hammerstein in een gesprek aan het AD verteld dat hij had begrepen dat Kasem en Taghi schoolvriendjes waren en dat de bewuste officier van justitie bedenkingen tegen hem had vanwege zijn banden met Taghi. Dat is in het AD gepubliceerd op 3 en 4 juli 2020.

In februari 2021 heeft Hammerstein vervolgens bij Op1 gezegd dat inmiddels algemeen wordt aangenomen dat Kasem informatie verschaft aan Taghi.

Onrechtmatig?

Voor de vraag of de uitlatingen van de voormalige anonieme advocaat van de kroongetuige onrechtmatig waren tegenover de advocaat die beschuldigd werd, moest het gerechtshof beoordelen of het recht op vrijheid van meningsuiting zwaarder woog dan het recht op eerbiediging van iemands eer en goede naam, of niet.

Het gerechtshof vindt de uitlatingen in het interview van juni 2020 niet onrechtmatig, vooral omdat de goede naam van Kasem eind mei 2020 al beschadigd was door eerdere publicaties hierover in het AD.

De uitlatingen in het interview bij OP1 zijn wel onrechtmatig, aldus het hof, vooral omdat er geen aanleiding bestond voor het opnieuw oprakelen van de kwestie én de beschuldigingen verder gingen dan de eerdere beschuldigingen.

Hammerstein is door het Hof van Discipline definitief geschrapt als advocaat. Eind 2021 werd Hammerstein door de raad van discipline geschorst nadat Kasem en Peter R. de Vries klachten over hem hadden ingediend, onder meer wegens het schenden van zijn beroepsgeheim.