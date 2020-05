In hoger beroep dezelfde straf voor corruptie Gerrit G.

Connect on Linked in

De corrupt gebleken douanier Gerrit G. (59) die werkte op de afdeling Pre Arrival in de Rotterdamse haven is in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf, dezelfde straf die de rechtbank hem eerder oplegde. Dat heeft het gerechtshof Den Haag maandag beslist.

De douanier kon in zijn functie zelfstandig beslissen welke containers wel en welke niet zouden kunnen worden gecontroleerd op drugs. Hij liet containers met drugs zonder douanecontrole door, aldus het hof. Medeverdachten konden die containers zo ongehinderd oppikken en naar een plaats vervoeren waar de drugs werden uitgeladen. Dit is in een lange periode vaak gebeurd, denkt het gerechtshof.

Het hof gaat ervan uit dat G. voor zijn diensten ‘vorstelijk’ is beloond door de criminelen en ook dat hij grote geldbedragen heeft witgewassen (zie arrest). Volgens zijn advocaat bood het Openbaar Ministerie Gerrit G. eerder een kroongetuigedeal aan.

De medeverdachten Dennis van den B. (49) en René F. (52) kregen respectievelijk tien jaar en vier jaar cel. Ook die straffen zijn gelijk aan de straffen die de Rotterdamse rechtbank had opgelegd. Van den B. maakte zich onder meer schuldig aan omkoping van G., en aan de invoer van grote partijen cocaïne, de voorbereiding van de invoer van cocaïne en witwassen van grote geldbedragen. Het gerechtshof heeft dezelfde feiten bewezen geacht als de rechtbank (zie het arrest).

F. is veroordeeld voor de omkoping van de douanier om de invoer van grote hoeveelheden cocaïne mogelijk te maken. Hij was en blijft vrijgesproken van andere aan hem ten laste gelegde feiten over cocaïnehandel (zie arrest). F. is nog verdachte van opdracht geven van de moord op de (onschuldige) Rob Zweekhorst (in 2014), maar de rechtbank vond het bewijs tegen hem niet voldoende om hem daarvoor vast te houden.

