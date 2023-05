OM eist zestien jaar cel tegen Haagse ‘eindbaas’ Piet S. (67)

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in de rechtbank van Den Haag zestien jaar celstraf geëist tegen de bekende Haagse crimineel Piet S. (67) voor onder meer drugshandel en witwassen. Volgens justitie was S. de eindbaas van de criminele organisatie. Tegen de andere verdachten werd tot elf jaar cel geëist.

Jarenlang onderzoek

Het onderzoek Taxus startte in november 2016 met de verdenking dat Piet S. zich nog altijd schuldig maakte aan invoer, export en productie van allerlei soorten drugs en de voorbereidingen daarvan. Bijna vier jaar werd er onderzoek gedaan, voordat in september 2020 achttien verdachten werden opgepakt. Gedurende het onderzoek kwam er zicht op een vast crimineel netwerk rond Piet S. en medeverdachten.

Loyaliteit

S. pleegde volgens het Openbaar Ministerie jarenlang strafbare feiten en had daarvoor drie drijfveren: geld, gewoonte en status. Voor de medeverdachten gold nog een vierde drijfveer: loyaliteit aan Piet S.. Het OM heeft hem deze week in het requisitoir omschreven als de eindbaas, die bepaalde wat er gebeurde.

4,6 ton coke

Het Openbaar Ministerie stelt dat Piet S. in elk geval 4.600 kilo cocaïne heeft ingevoerd (verkoopwaarde vele tientallen miljoenen euro’s) en participeerde in een partij hasj. Verder staat het dossier bol van de voorbereidingshandelingen door hem en de medeverdachten. De officieren van justitie schetsten de enorme hoeveelheid en intensiteit van die pogingen. ‘Een continue zoektocht naar een window of opportunity, een manier om wél een container vol cocaïne in te voeren of een grote partij xtc-pillen te produceren.’

Witwasfacilitator

Volgens het OM was de 50-jarige Mark K., de ‘ultieme witwasfacilitator’ van de criminele organisatie. K. had volgens de officieren van justitie verstand van financiële zaken en witwasconstructies, en nog belangrijker: ‘Hij was een nette vent, die niet opviel in de bovenwereld.’ K. beheerde de BV’s die in feite door Piet S. werden gebruikt om zijn criminele geld te investeren. Er werd op grote schaal gehandeld en geruild in auto’s, horloges, onroerend goed, net zo lang tot niemand meer kon zien waar het geld in oorsprong eigenlijk vandaan kwam.

‘Ik schiet je door je kop, kankerlijer!’

Het OM ziet Piet S. als de eindbaas van de criminele organisatie en eist tegen hem zestien jaar cel.

Wat S. wilde, gebeurde ook. Anderen noemen hem patron, baas en baba. Ze profiteerden mee van zijn succesvolle drugshandel en daarvoor werd loyaliteit verwacht. Ging je tegen hem in, dan stond je wat te wachten, zoals te horen op een opgenomen gesprek: ‘Ik schiet je door je kop heen, kankerlijer!’ Later zei hij daarover tegen anderen: ‘Als ik zeker had geweten dat het hier leeg was, had ik hem doodgeschoten.’

Transportfixer

Essentieel voor de drugshandel van de criminele organisatie was de 71-jarige Gijs van T., die volgens het OM eerste aanspreekpunt was voor het regelen van transporten. Ook had hij veel kennis over de productie van synthetische drugs, kennis die hij deelde zodat anderen ermee aan de slag konden. Tegen hem eist het OM tien jaar cel.

Hasj

In de internationale contacten komen verschillende verdachten als onmisbaar naar voren. Mohammed el Y. (62) was volgens het OM voor Piet S. de ingang in Marokko, de grote man als er hasjtransporten geregeld moesten worden. Tegen hem werd negen jaar cel geëist. Jonathan M. (39) was de Spaanse taal machtig en voor het criminele netwerk onmisbaar als tolk. Zonder hem konden er geen gesprekken plaatsvinden in Zuid-Amerika. Justitie eist tegen M. drie jaar cel.

Intimi

De 39-jarige Hassan K. was volgens justitie hard op weg om een hele grote te worden in de internationale drugshandel. Daarvoor waren de ingangen en contacten van Piet S. bijzonder handig. Hij behoorde tot de intimi van S., werd door hem geregeld naar voren geschoven en werkte met hem samen bij het opzetten van transportlijnen vanuit Zuid-Amerika. Tegen Hassan K. werd tien jaar cel geëist.

‘Boekhouder’

De ‘nette vent’ Mark K. was volgens justitie onmisbaar om het crimineel verdiende geld wit te wassen. Ook stelde hij zijn bedrijfsruimte beschikbaar voor ontmoetingen, ook als daarbij mensen werden bedreigd en afgeperst. Het OM eist tegen hem zes jaar cel. Ook de 63-jarige Roger V. was belangrijk voor de financiële pijler van de criminele organisatie. Als ‘boekhouder’ hield hij lijstjes en Excel-bestanden bij met de inkomsten en uitgaven, en beheerde de grote sommen contant geld. Het OM eist tegen hem vier jaar cel.

Ook de andere verdachten hadden elk een eigen specifieke rol binnen de organisatie. Overige strafeisen variëren van acht maanden tot elf jaar cel. Ook voor zes rechtspersonen, de bedrijven die door Mark K. werden beheerd en voor de organisatie zijn gebruikt, werd een boete van 25.000 euro per rechtspersoon gevraagd.

In de maanden juni en juli zullen de advocaten van de verdachten het woord krijgen. Na hun pleidooien volgen nog repliek en dupliek. De rechtbank zal naar verwachting in het najaar uitspraak doen.

Zie ook:

“Boerewout” bracht Piet S. aan de deur bij Wesley Sneijder

Medeverdachten Piet S. mogen dossier wel meenemen (UPDATE)

‘Piet S. legde verklaringen af over zijn rol in de onderwereld’