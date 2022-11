Explosie in Amsterdam-Holendrecht onder lens politiecamera (VIDEO)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Een explosief dat woensdagavond af is gegaan bij een flatportiek in Amsterdam-Holendrecht vond plaats onder de lens van een beveiligingscamera van de politie. Bij het pand op de Meernhof in Amsterdam-Zuidoost werd de portiek vernield na de explosie.

(Beeld: PlaatsDelict TV)

Door de explosie die woensdag even na 21.30 plaatsvond werd de deur vernield, sprongen er ramen en onstond er een gat in de gevel.

Er is niemand aangehouden. De politie zette de omgeving af voor onderzoek. Welk soort explosief is gebruikt, is nog onduidelijk.

Cameratoezicht

Woensdag werd bekend dat de hele wijk Holendrecht cameratoezicht krijgt. De gemeente Amsterdam besloot hiertoe omdat uit politie-informatie zou blijken dat in de maanden september en oktober ernstige geweldsincidenten hebben plaatsgevonden in de buurt van het cameragebied in de wijk.

Criminele rappers

Holendrecht is ook het epicentrum van rapgroep Zone6, waartoe onder meer de gangsterrappers JoeyAK (Joël H.) en Bigidagoe (Danzel S.) behoren. Deze twee mannen zijn begin oktober samen met zeven anderen aangehouden voor ontvoering. JoeyAK werd al eerder veroordeeld tot 40 maanden cel voor ontvoering en mishandeling van een vrouw, in 2019, in Amsterdam en Almere.