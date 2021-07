Explosief gevonden bij pand Poolse supermarkt in Beverwijk

Connect on Linked in

Zaterdagochtend heeft de politie in een winkelgebied in Beverwijk waarschijnlijk een explosief gevonden. Agenten hebben de omgeving van de Breestraat in Beverwijk afgezet en meerdere woningen en winkels zijn ontruimd.

Getuigen hebben aan NH Nieuws gezegd dat er iets is gevonden dat lijkt op een explosief bij de kruising van de Breestraat met de Alkmaarseweg. Het zou om ‘een jerrycan met een draadje’ gaan. Aan de overkant van de plek waar het mogelijke explosief is gevonden was voorheen de Poolse supermarkt Super Polo gevestigd. Daar is vorig jaar twee keer een explosief ontploft.

Begin deze week werd een niet ontploft explosief gevonden. De burgemeester van Beverwijk heeft daarna de supermarkt (in winkelcentrum Beverhof) gesloten.

In het bewuste pand is nu een verbouwing aan de gang. Eén van de mensen die daar aan het werk is waarschuwde de politie.

Er zijn recent mensen aangehouden in het onderzoek naar een serie ontploffingen bij Poolse supermarkten. De politie vermoedt dat aanslagen op supermarkten in Beverwijk, Rotterdam, Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en Tilburg met elkaar te maken hebben.