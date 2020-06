Fighterheart Gerges maakt schoon schip

Connect on Linked in

De Amsterdamse kickbokser Hesdy Gerges bekent in een biografie dat hij inderdaad betrokken is geweest bij het uithalen van 128 kilo cocaïne uit een container in de haven van Antwerpen. Jarenlang heeft hij dat ontkend. Maar hij werd er wel voor veroordeeld. In het boek maakt Gerges volledig schoon schip.

Badhoevedorp

Zijn bijnaam Fighterheart staat op zijn rug getatoeëerd. In de gelijknamige biografie van criminoloog Frank van Gemert beschrijft Gerges zijn levensverhaal. Na een jeugd vol kleinere criminaliteit in Badhoevedorp werd hij kickbokser. Maar het is niet zo dat hij door de sport uit de criminaliteit is gebleven. Hij werd veroordeeld voor een zware mishandeling. Hij komt in een groepje terecht met bekende Amsterdamse criminelen zoals Patrick Brisban en Lucas Boom. Gerges is een imposante verschijning van rond de 2 meter lang en speelde soms de rol van bodyguard. In het boek zegt hij voor criminelen klusjes in de beveiliging en het koerieren van drugstransporten te hebben gedaan.

Loods

Net als Patrick Brisban en Lucas Boom werd Hesdy Gerges in mei 2010 gearresteerd in Antwerpen in een loods. In die loods stond een Audi en in die Audi lag 128 kilo cocaïne. Brisban, Boom en Gerges kregen 4,5 jaar cel. In oktober 2017 besloot het Hof van Beroep in Brussel dat Gerges onder meer door verstrijken van de redelijke termijn zijn straf verder niet hoefde uit te zitten.

Lucas Boom en Patrick Brisban werden overigens allebei geliquideerd, respectievelijk in 2015 en 2012.

Gerges zegt mede door de rechtszaak in België een draai te hebben gemaakt en blij te zijn dat die coke-import mislukte omdat hij hij denkt dat hij anders zou zijn weggezakt, en dat zijn weg in de criminaliteit geen einde zou hebben gehad.