Fruitbedrijf: doorzoeking in woning in IJsselstein

De politie heeft woensdag in het onderzoek naar de bedreigingen en aanslagen tegen werknemers van fruitbedrijf De Groot uit Hedel een doorzoeking gedaan in een woning in IJsselstein. De politie zegt dat het onderzoek verband houdt het het gooien van een handgranaat in Kerkdriel, begin 2020. Er is een verdachte in beeld maar die is niet aangehouden.

Uit het onderzoek bleek dat er in januari 2020 eerst een condoleancekaart door de brievenbus werd gedaan, daarna werd het huisnummer op de gevel van het appartementencomplex gespoten, en tot slot gooide iemand de handgranaat naar het complex en rende weg met de handen voor zijn oren. In het appartementencomplex woonde een lid van de familie De Groot en de burgemeester van de gemeente.

Een eerder aangehouden verdachte, die in IJsselstein is aangehouden, is in eerste aanleg veroordeeld tot vijf jaar cel. Er loopt nu een hoger beroep. In het vonnis concludeerde de rechtbank dat er meer mensen betrokken moeten zijn geweest bij de zaak.

De politie is in het onderzoek nu op informatie gestuit die leidde naar een woning in IJsselstein. Tot nu toe is er geen nieuwe aanhouding verricht. Mede op basis van de aangetroffen informatie zegt de politie te hopen op korte termijn alsnog wel een verdachte aan te houden voor deze zaak.

Er zijn in de zaak vele verdachten al berecht of voor de rechtbank gebracht.

