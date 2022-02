OM eist negen jaar voor gooien brandbommen naar woningen

Connect on Linked in

Voor de rechtbank in Arnhem heeft een officier van justitie dinsdag negen jaar gevangenisstraf geëist tegen een 21-jarige man uit Hilversum. Hij zou in november 2020 betrokken zijn geweest bij het gooien van brandbommen naar woningen in Kerkdriel en Hedel en bij het plannen van een soortgelijke aanslag op een woning in Hilversum. Hij stond dinsdag terecht in een reeks van strafzaken die voortvloeien uit de afpersing van fruitbedrijf De Groot in Hedel.

Dit bedrijf wordt sinds mei 2019 afgeperst en medewerkers worden geïntimideerd. In de afpersingszaak is gedreigd met onder andere liquidatie van werknemers en geweld tegen familieleden van de directie. Het OM verdenkt de 37-jarige Ali G. uit Naarden ervan dat hij diverse anderen heeft aangezet tot het veroorzaken van explosies bij woningen van (ex-) medewerkers van het fruitbedrijf. De behandeling van de zaak tegen Ali G. loopt nog.

Op 23 november 2020 werd midden in de nacht een steen met hieraan zwaar vuurwerk tegen een ruit van een woning in Kerkdriel gegooid. Achter dit raam lagen de bewoners te slapen. De 21-jarige man is bij dit incident de chauffeur geweest, een 20-jarige medeverdachte uit Barneveld zou de lont hebben aangestoken, waarna het projectiel door een destijds 17-jarige uit Hilversum naar de woning werd gegooid. Het projectiel bleef steken in de ruit van de woning, waardoor er wel veel schade werd aangericht, maar de bewoners fysiek ongedeerd bleven.

Tegen de 20-jarige verdachte is drie jaar cel geëist. Hij stond vandaag alleen terecht voor het incident in Kerkdriel. Tegen de destijds 17-jarige verdachte was de eis ook drie jaar onvoorwaardelijk, ook wegens het veroorzaken van brand in een woonboerderij in Hedel.

