Fruitbedrijf ten prooi aan cocaïnehandel (#2)

(Ex)werknemers en de directie van fruitbedrijf De Groot Fresh Group worden ernstig bedreigd. Maar de verdachten van afpersing zijn op vrije voeten. Eén van de verdachten zegt de afperser goed te kennen. Hij bood vorig jaar bij een officier van justitie aan te bemiddelen en waarschuwde: ‘Het zijn namelijk mensen die niks om u, justitie of om de Groot geven.’ Justitie ging daar niet op in. Crimesite heeft stukken uit het strafdossier ingezien.

Door @Wim van de Pol

Ali G. (35) zat met andere verdachten sinds juni 2019 in voorlopige hechtenis op verdenking van betrokkenheid bij afpersing. Hij benadrukte in september van dat jaar in een brief aan de officier van justitie dat hij niets met de afpersing, of de bij het fruitbedrijf gevonden 400 kilo cocaïne, te maken had. In ruil voor invrijheidstelling beloofde hij ervoor te zorgen dat de dreiging weggenomen zou worden, en dat er dan niets hoefde te worden betaald. Hij zei dat te kunnen doen omdat hij de bedreiger zeer goed kende. Hij schreef:

In ruil hiervoor ben ik bereid om te bemiddelen tussen William en de mensen die hem bedreigen. Wat erop neer komt dat William en zijn broer met rust gelaten worden.

Hij erkende zelf met cocaïnehandel bezig te zijn geweest. Hij benadrukte in de brief dat de dreiging ‘100% losstaat’ van zijn voorstel en dat zijn brief niet gezien moest worden als dreiging of afpersing.

Hij sloot af door te zeggen:

Dit is uw enige kans die u krijgt om de schade te herstellen. U weet namelijk niet tegen wie u vecht en ik weet dat wel. Het zijn namelijk mensen die niks om u, justitie of om de Groot geven. Op dit moment ben ik de enige die u kan helpen.

Ali G. zegt uit principe niet de identiteit van zijn kennis te willen onthullen.

Geen ander scenario

De recherche en justitie geloofden Ali G. niet. Ze gingen in het najaar van 2019 niet in op zijn brief.

In het najaar van 2019 begon een campagne van zeker 13 incidenten bij woningen: brandstichtingen, vuurwerkbommen, een beschieting, neerleggen van handgranaten en uiteindelijk nog meer dreig-sms’jes en een brandstichting, vorige week. Die kwamen van pre paid-telefoons uit dezelfde serie als die van de eerste bedreigingen. Ali G. en medeverdachten zitten tijdens al die gebeurtenissen vast (ze komen pas in april 2020 vrij).

Er blijkt een lijst met namen van (ex)werknemers van het bedrijf te circuleren, die was in het dossier gevoegd. Tot nu toe is op gezag van justitie aangenomen dat de verdachten die hebben gelekt naar de bedreigers. Ali G. erkent wel die lijst ook te hebben verspreid. Maar hij sprak daarover ook openlijk over op getapte telefoolijnen. En hij tekent aan dat volgens hem de politie er toen al van op de hoogte was dat die lijst ‘door een corrupt politie-contact’ allang in circulatie wassen het milieu.

Justitie denkt dat Ali G. toch deel uitmaakt van de afpersingspoging. In het strafdossier zitten ook geen aanwijzingen dat er serieus aan een ander scenario wordt gedacht.

Aan de andere kant

Aan de andere kant: rechercheurs vroegen zich af of directeur De Groot misschien toch méér weet over wat er speelt. In een verhoor signaleerden ze op basis van de sms-teksten dat De Groot (en het bedrijf) kennelijk:

iets niet hebben gedaan wat de tegenpartij verwacht en dit wekt de indruk dat hij meer weet over de tegenpartij.

Ook vragen rechercheurs waarom juist De Groot is aangesproken als hij in het grote bedrijf zo ver weg staat van het laden en lossen van de containers.

In januari van dit jaar kreeg de inlichtingendienst van de politie de tip dat ‘criminelen uit Rotterdam’ van plan zouden zijn de zoon van directeur De Groot te ontvoeren in verband met een bij diens bedrijf onderschepte partij cocaïne.

Opvallend is ook dat de zaak tegen de man die het bitcoin-adres naar een medeverdachte van Ali G. verstuurde door justitie is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. (tekst gaat verder onder reclame)

Invallen

In december vorig jaar deden tientallen agenten invallen bij familie van Ali G. op zoek naar bewijs in de zaak. Ook kamden ze ’s nachts zijn cel uit en werd hij overgeplaatst naar een andere inrichting. Er werden telefoons en computers geanalyseerd. Maar er werd niets gevonden.

De rechtbank stelde Ali G. in april van dit jaar op vrije voeten. De rechtbank constateerde dat er in zijn zaak geen aanwijzingen tegen G. zijn bijgekomen en dat het onderzoek al heel lang duurt. Bovendien wijst een rapportage van het NFI uit dat er geen bewijs is dat zijn telefoon op 29 mei 2019 op dezelfde plek moet zijn geweest als de drie “dreigtelefoons”, zoals justitie eerst stelde.

Vorige week brandde de vrijstaande woning van twee ex-werknemers van het fruitbedrijf af. De kwestie is voor de afperser duidelijk nog niet uit de wereld. Tot nu toe is er in de zaak tegen Ali G. geen verband vastgesteld met de verdachten die een (niet ontplofte) handgranaat gooiden naar een appartementencomplex in Kerkdriel, in die zaak is er in februari weer een zitting. Komende week is er de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Ali G..

Het laatste woord is nog niet gezegd.

(wordt vervolgd)

