Fruitbedrijf ten prooi aan cocaïnehandel (#1)

Eén van de verdachten van het afpersen van de directeur van een Betuws groente- en fruitbedrijf blijkt vorig jaar te hebben aangeboden te bemiddelen. Hij ontkent zelf ook maar iets met de afpersing te maken te hebben. Hij zegt de opdrachtgever van de bedreigingen te kennen. Dat blijkt uit stukken uit het strafdossier die Crimesite heeft ingezien. De rechtbank stelde de man eerder dit jaar op vrije voeten. Het onderzoek lijkt vast te zitten. Ondertussen brandde vorige week in Hedel een woning af.

Door @Wim van de Pol

Het is een tragisch dossier. Hoe de bekende onderneming De Groot Fresh Group in de klauwen van internationale cocaïnehandel lijkt te zijn beland. Bij honderdduizenden Nederlanders is het bedrijf een bekende naam: ze zien het liggen bij de afslag Kerkdriel/Hedel, pal naast de A2. Vorige week raakten bij een brandstichting in Hedel twee ex-werknemers gewond en brandde hun huis af. Niet alleen de ongeveer 300 (ex) werknemers van het bedrijf zijn de sigaar. Ook streekbewoners maken zich inmiddels meer dan ongerust.

De Groot Fresh Group distribueert op grote schaal ladingen tropisch fruit die worden aangevoerd uit Zuid-Amerika. Vanaf 2017 onderzoekt de politie incidenten in en rond het bedrijf: cocaïnevondsten en aanhoudingen van verdachte (gewapende) personen in de buurt. Op 21 mei 2019 werd er in een fruitcontainer op de locatie in Hedel 400 kilo cocaïne gevonden.

Dreigende toon

Op 26 mei 2019 ontvangt directeur William de Groot een sms met zeer dreigende toon. De anonieme afzender eist 1,2 miljoen euro ‘boete’ omdat ‘handel’ verloren is gegaan. De Groot kreeg ook een bitcoin-adres en werd te verstaan gegeven dat hij niet naar de politie moest gaan. Na overleg met de burgemeester deed De Groot uiteindelijk aangifte. De Groot zegt niet te weten wat erachter zit.

De Groot heeft contact met de afperser en er wordt, kennelijk in overleg met de politie, besloten iets te betalen. Drie dagen later (op 29 mei 2019) krijgt De Groot middels sms-berichten instructies. Hij moet in Zaltbommel geld achterlaten in een niet afgesloten auto. Vorige week werd door Crimesite bekend dat De Groot daar op 29 mei inderdaad anderhalve ton euro in contanten neerlegde.

Telefoon uitgepeild

Die avond verschijnen er een man en een vrouw in een auto bij Van der Valk in Zaltbommel. Maar de man haalt het geld niet uit de auto. Later heldert hij dit tegenover de recherche op. ‘Hier klopt iets niet’, dacht hij, mogelijk verwijzend naar de aanwezigheid van politie in de buurt.

De politie had inderdaad een observatieteam klaar en ook een IMSI-catcher: de telefoon van de verdachte werd uitgepeild. Op basis daarvan komt de recherche na research naar de contacten van die telefoon bij twee andere verdachten. In juni 2019 arresteert de politie drie mannen en een vrouw op verdenking van betrokkenheid bij afpersing.

Er wordt niet betaald.

Bekenden van elkaar

De officier van justitie denkt dat de beoogde geldafhaler is gestuurd door verdachte Ali G.. De derde verdachte blijkt op zijn telefoon een bitcoin-adres te hebben ontvangen, hetzelfde adres waar William de Groot het afgeperste geld naar had moeten overmaken. Een andere verdachte heeft het bitcoinadres naar hem doorgestuurd.

De verdachten zijn bekenden van elkaar. Ze gaan na arrestatie direct in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact met de buitenwereld mogen hebben. Het zijn geen zwijgende verdachten. De verdachten vertellen een verhaal, dat opvallend genoeg overeenstemt.

De man die het geld op moest halen zegt door een onbekende benaderd te zijn voor een klus. Hij kon 3.000 euro krijgen als hij een pak geld uit een auto zou ophalen. De man consulteerde bij zijn vriend Ali G. wat hij zou moeten doen. Die had hem geadviseerd om niet mee te doen. De man was, al twijfelend, toch naar Zaltbommel gereden.

Geen brave jongen

Ali G. bevestigt dat hij de andere verdachten kent. Hij zegt dat het goede bekenden zijn met wie hij geregeld contact heeft. Hij erkent ook dat hij geen brave jongen is en zelfs met cocaïnehandel van doen heeft gehad. Maar hij ontkent stellig iets met deze afpersing, of de 400 kilo, te maken te hebben.

De rechercheurs kijken op als G. verklaart ook de afperser, dus degene die geld van De Groot tegoed meent te hebben, goed te kennen, als een goede kennis. Hij zegt ook: ‘er is niet zomaar een reden dat De Groot moet betalen. Vroeg of laat gaat hij betalen.’

Lokatie van de dreigtelefoons

De officier van justitie stelt dat het bewijs tegen Ali G. vooral komt van de locaties van de mobiele telefoon van G. op 29 mei, de dag dat er drie sms’jes naar De Groot werden gestuurd. Toen was G.’s telefoon in de buurt van die “dreigtelefoons”. Maar uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) blijkt niet dat de telefoon van Ali G. die dag steeds op precies dezelfde plekken was als de dreigtelefoons, hooguit soms in de buurt, in dichtbevolkt gebied. Ali G. had al verklaard dat hij de bedreiger soms ontmoette en ook niet ver bij hem vandaan woont.

Verder was de telefoon van Ali G. juist niet in de buurt van de dreigtelefoons op 26 mei toen de eerste sms werd verstuurd. Dat alles maakt dat er tegen Ali G. voor medeplichtigheid aan afpersing geen direct bewijs is.

Na bijna drie maanden in het huis van bewaring schrijft Ali G. een brief aan de officier van justitie met de boodschap dat hij kan bemiddelen in de kwestie.

(wordt vervolgd)