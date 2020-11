Brandstichting past in serie bedreigingen tegen fruitbedrijf (UPDATE)

Connect on Linked in

In het Betuwse Hedel is in de nacht van dinsdag op woensdag brand gesticht bij een woning. De twee bewoners raakten gewond. Het is een van de vele incidenten in de streek in het afgelopen jaar. In Kerkdriel, Hedel en andere dorpen waren er incidenten die de politie linkt aan een cocaïnevangst bij groente- en fruitbedrijf De Groot Fresh Group in 2019.

Ziekenhuis

De brandweer kon het pand niet meer redden. Een van de bewoners kon na behandeling het ziekenhuis weer verlaten. De politie gaat uit van brandstichting. Sporenonderzoek kon pas plaatsvinden nadat de brand is uitgewoed. De brand moet volgens de politie tussen 02.00 en 3.30 zijn aangestoken.

In het afgelopen jaar zijn er in verschillende dorpen granaten neergelegd, woningen beschoten en brandstichtingen geweest.

Cocaïne

Een bron meldt aan Crimesite dat in het pand aan de Ammerzodenseweg in Hedel een ex-medewerker van De Groot woont of verblijft. De directeur van het fruitbedrijf wordt al langer bedreigd. In een strafdossier werd vorig jaar peer ongeluk een lijst met namen en adressen van werknemers verspreid.

De Groot Fresh Group in Hedel is gebruikt voor smokkel van cocaïne. In mei 2019 werd bij groente- en fruitbedrijf De Groot door medewerkers 400 kilo cocaïne gevonden, waarna de politie is gewaarschuwd. Hoeveel cocaïne er is gevonden is onbekend gebleven. In mei 2017 werd er ook cocaïne bij het bedrijf gevonden.

Er lopen al enige tijd twee rechtszaken tegen verdachten die bij de incidenten betrokken zouden zijn. De incidenten gingen intussen door.

