‘Gangsterrappers die vanuit bajes tracks releasen geven overheid hoofdpijn’

Deze week bracht de Amsterdamse gangsterrapper JoeyAK vanuit de gevangenis zijn debuutalbum Bodemboy uit. Op twee nummers daarvan wordt hij bijgestaan door een andere gangsterrapper uit Amsterdam-Zuidoost, Djaga Djaga, die 18 jaar celstraf uitzit voor zijn betrokkenheid bij een liquidatie. In de videoclip What’s Beef wordt volop gerapt over liquidaties en gezwaaid met vuurwapens.

Het Parool schrijft dat zware criminelen die vanuit de bajes raptracks releasen de overheid hoofdpijn geven. In sommige gevangenissen kunnen gedetineerden terecht in studio’s waar producers of begeleiders ze helpen muziek op te nemen. Die nummers zijn niet bedoeld voor publicatie. In sommige gevallen kan een gedetineerde na het uitzitten van zijn straf zijn gemaakte muziek op cd meenemen, maar de algemene regel is dat er niets naar buiten gaat zolang iemand vastzit.

“Generale preventie”

In hoeverre is het kwetsend voor slachtoffers en nabestaanden als twee rappende criminelen vanuit de bajes een gezamenlijke track uitbrengen over liquidaties? Volgens Het Parool valt dat onder “voortgezet crimineel handelen tijdens detentie”. Een van de strafdoelen van een celstraf is “generale preventie”. Dat houdt in dat het niet de bedoeling is dat iemand die vastzit, zijn eventuele macht op straat nog laat gelden en anderen tot misdrijven inspireert.

Videoclip

JoeyAK werd recent tot ruim drie jaar cel veroordeeld vanwege een zware mishandeling en ontvoering van een vrouw in het bijzijn van haar jonge kinderen. In de rapvideo van What’s Beef is zijn broer, rapper Drechter, de stand-in. Bij Djaga Djaga is dat zijn broer Oshadix. In de clip zijn veel leden van rapcrew Zone6 uit Amsterdam-Holendrecht te zien met vuurwapens. Volgens ingewijden is een deel van de wapens echt, het merendeel zou nep (airsoftwapens) zijn.

De release van JoeyAK’s album Bodemboy met gastbijdragen van o.a. Lil’ Kleine, Boef, Lijpe, Kevin en Josylvio werd groot aangepakt. Langs de A1 was er een reclamecampagne met een billboard en op het Instagram-profiel van JoeyAK werd aangekondigd wanneer clips online verschenen. (tekst loopt door na de advertenties).

Bajestelefoon

Volgens JoeyAK’s advocaat Jan-Hein Kuijpers heeft de rapper zijn teksten opgenomen via de bajestelefoon en niet via een naar binnen gesmokkeld apparaat. ‘Hij stond gewoon alles in te zingen op de gang. Heel de bajes danste mee als Joey aan het bellen was.’

In 2019 scoorde Djaga Djaga een gouden plaat vanuit de bajes met zijn single Ride Or Die. Dat leidde tot Kamervragen over hoe het mogelijk is dat een zware crimineel en “koelbloedige moordenaar” in detentie een hit kan scoren.

Speciale afdeling

Djaga Djaga verblijft al geruime tijd op de Afdeling Intensief Toezicht (AIT) in de gevangenis van Leeuwarden, De Marwei. Die speciale afdeling is bedoeld voor zware criminelen die als risicovol worden beschouwd. Het doel van dit intensieve toezicht is om te voorkomen dat gedetineerden doorgaan met criminele activiteiten tijdens hun detentie.

‘No-go’

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker zei deze week op Twitter naar aanleiding van het openen van een nieuwe Afdeling Intensief Toezicht in PI Krimpen: ‘Doorgaan met je criminele zaakjes in de gevangenis is echt een no-go. Met deze aparte afdelingen houden we de risicovolle gedetineerden extra goed in de gaten en afgeschermd van de rest.’

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat er nieuwe Kamervragen gesteld gaan worden over rappende criminelen die vanuit de bajes nummers uitbrengen en in hun clips geweld verheerlijken. Het staat gedetineerden in principe vrij om muziek te maken en te verkopen, mits deze uitingen niet in strijd zijn met het doel van de vrijheidsbeneming. En laat dat laatste nu juist voer voor discussie zijn.