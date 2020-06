Weer arrestatie in zaak vermoorde loodgieter

Connect on Linked in

Een week en een jaar na de verdwijning van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden is dinsdagmorgen opnieuw een arrestatie in de zaak verricht: een 42-jarige vrouw uit Bergen op Zoom is in overleg met de officier van justitie aangehouden, aldus de politie.

De vrouw wordt verdacht van diefstal met geweld, afpersing, opzettelijke vrijheidsberoving en gijzeling. Drie verdachten zitten nu nog steeds in voorarrest: twee 40-jarige vrouwen en een 31-jarige man uit Steenbergen. Verder zijn er nog drie verdachten die nu nog op vrije voeten mogen blijven. De hoofdverdachte heeft dit voorjaar betrokkenheid ontkend.

Johan van der Heyden (57) verliet op zondag 2 juni 2019 omstreeks 20.30 in zijn witte Peugeot zijn woning in Lint (B). Sindsdien werd niets meer van hem vernomen. De politie gaat ervan uit dat de Belg om geld van hem af te pakken is gegijzeld en vermoord. Zijn lichaam werd in een speciekuip gevonden in het Schelde-Rijnkanaal in West-Brabant. Op 11 maart is nog een kettingzaag in het Bergsche Water gevonden.