Geen succes: de raps van Delano G.

De 21-jarige verdachte van het neerschieten van Peter R. de Vries (samen met een Pool uit Maurik) nam in 2013 deel aan het televisieprogramma So You Think You Can Dance. Hij had bij de Kamer van Koophandel een bedrijfje geregistreerd waar zingen, dansen en optreden, en productie bij de omschrijving was opgenomen. Dat bedrijfje Demper is opgeheven op 27 mei van dit jaar en stond op het adres in Tiel waar de politie deze week na zijn arrestatie een inval deed.

Op internet is ook informatie over een Google-account te vinden, waar Osint-specialist Henk van Essen bovenstaande foto afhaalde.

Het klopt dat Delano G. uit Rotterdam/Tiel met Arubaanse roots zich incidenteel aan het rappen wijdde, maar daaruit was allesbehalve succes voortgevloeid. Hij publiceerde op YouTube slechts één video (zie onder) van een track. Op de BNN/VARA website 101Barz postte hij begin 2018 zelf diezelfde track: Bouw Op Mezelf.

‘Nooit van gehoord’

Roel Janssen schreef over gangster- en straatrappers het boek ‘Straight Outta Crime’. Hij zegt over Delano G.: ‘In de media wordt hij een rapper genoemd, maar als je één track op internet hebt staan ben je niet meteen een rapper. Professioneel klinkt het nummer Bouw Op Mezelf niet en ik had nog nooit van de naam Demper gehoord. Er gaan wel verhalen dat er meer video’s van hem op YouTube circuleerden, maar dat die snel zijn verwijderd nadat het nieuws naar buiten kwam dat het om hem ging. Dat is dus niet helemaal duidelijk.’

101Barz

Janssen zegt dat twee YouTube-video’s waarin het woord Demper voorkomt geen featurings bevatten van Delano G.: ‘Dat zijn rapnummers van twee verschillende artiesten met de songtitel Demper, maar ik snap de verwarring. De video die hiphopplatform 101Barz van Demper op internet had staan is woensdag verwijderd, maar dat waren video’s die rappers destijds zelf konden uploaden op het platform. Demper heeft dus nooit een sessie gehad daar.’