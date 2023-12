Geparkeerde auto in Vlaardingen beschoten

Connect on Linked in

In een geparkeerde auto op de Albatrosstraat in Vlaardingen is zaterdagochtend een kogelgat aangetroffen. Volgens de politie is er vermoedelijk vrijdag geschoten in de straat.

Huls

Over het incident is nog veel onduidelijk, omdat er in eerste instantie geen meldingen waren. Pas toen het kogelgat in de auto zaterdagochtend door een getuige werd opgemerkt en de politie na onderzoek een huls vond, werd duidelijk dat er geschoten moet zijn.

Onder andere sporenonderzoek, buurtonderzoek en camerabeelden moeten meer duidelijk maken over wie betrokken zijn. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Aanslagen

Vlaardingen wordt de laatste tijd geteisterd door explosies. Of er een mogelijke link is met eerdere aanslagen in de stad is onduidelijk.

Er is momenteel verscherpt toezicht van de politie in Vlaardingen, door politie, gemeente en particuliere beveiligers.

Arrestaties

Voor de explosies die zijn gericht op loodgieter Ron van Uffelen en zijn bedrijven zijn begin december twee Rotterdammers van 26 en 17 jaar opgepakt. Ook werd dit weekend een 24-jarige Rotterdammer aangehouden die op de Gretha Hofstralaan in een geparkeerde auto zat. Onder de bijrijdersstoel lag zwaar vuurwerk.