Spanning loopt op in Suriname: uitdagende taal vice-president tegen sterke man achter de schermen (VIDEO)

‘Het is kiezen of delen’ voor de Surinaamse president Chan Santokhi, zo heeft de Surinaamse vice-president Ronnie Brunswijk dit weekend gezegd. President Santokhi moet volgens Brunswijk kiezen tussen hem (en Brunswijk’s partij ABOP) of voor zijn veiligheidsadviseur, Melvin Linscheer. Linscheer is hoofd van de Surinaamse veiligheidsdienst en van oudsher vertrouweling van voormalig president Desi Bouterse. Het Openbaar Ministerie in Suriname leidt momenteel een onderzoek naar een prominente figuur binnen de ABOP: Joël Martinus (40). Deze “Bordo” wordt onder meer verdacht van moord en cocaïnehandel en is voortvluchtig.

Justitieel Interventie Team

Vorige week zei Brunswijk dat dit onderzoek van het Justitieel Interventie Team (JIT) en het Openbaar Ministerie eigenlijk als doel heeft het uitschakelen van politici uit zijn partij. Brunswijk stelde dat ook hijzelf in de gaten zou worden gehouden door het JIT. Hij zette daarmee de verhoudingen in de regeringscoalitie onder druk. De president liet weten dat politie-onderzoek gewoon door zal gaan. Dat onderzoek strekt zich uit naar cocaïnehandel in Oost-Suriname, het gebied waar Brunswijk vandaan komt en zijn partij de meeste steun heeft.

Dit weekend sprak Brunswijk op een bijeenkomst van de Javaanse politieke partij Pertjajah Luhur. Zijn persoonlijke aanval op Melvin Linscheer trok in het land veel aandacht.

Linscheer en zijn dienst maken geen deel uit van de politie. Linscheer ontkende in de media dit weekend dan ook iets met het onderzoek naar “Bordo” Martinus te maken te hebben en dat het JIT geen politiek instrument kan zijn maar onder de procureur-generaal van Justitie valt.

Sterke man

Oud-militair Linscheer is al decennia lang in Suriname achter de schermen een invloedrijke sterke man, nu als hoofd van de veiligheidsdienst. Linscheer leidde als militair tussen 1986 en 1990 een eenheid die in de jungle oorlog voerde tegen de boslandcreolen die in gewapend verzet waren gekomen tegen het bewind van Bouterse.

In die jaren zijn tientallen mensen door deze eenheid gedood of gemarteld. De huidige vice-president Brunswijk was één van de leiders van de bewapende boslandcreolen.

Cocaïnehandel

In de jaren negentig startte de Nederlandse justitie onderzoeken naar cocaïnehandel door zowel Bouterse als Brunswijk. Allebei werden ze bij verstek in Nederland voor cocaïnehandel veroordeeld. De naam van Melvin Linscheer kwam niet voor in de verdachten die in Nederland voor cocaïnehandel voor de rechter zijn gebracht.

Linscheer werd hoofd van de criminele inlichtingendienst (CID) en kreeg achter de schermen daardoor een machtige positie. Hij behield functies bij inlichtingen- en veiligheidsdiensten onder regeringen van de NDP, de partij van (ex)presidenten Bouterse en Jules Wijdenbosch. En nu is hij de directeur veiligheid onder Santokhi (van de Hindoestaanse VHP).

‘Openhartig gesprek’

De Surinaamse regering bracht gisteren naar buiten dat er maandag op het internationale vliegveld op Zanderij een ontmoeting is geweest tussen president Chan Santokhi en vice-president Ronnie Brunswijk. Dat was ‘een diepgaand, openhartig en constructief gesprek’. De regering hoopt hiermee de kou uit de lucht te nemen.

Maandag spraken politieke partijen, onder wie de partij van Bouterse NDP, van een ‘ernstige veiligheidssituatie’ in het land. Ze willen uitleg van president Santokhi.