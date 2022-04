Gordon F. krijgt zes jaar cel voor poging doodslag

Connect on Linked in

De rechtbank in Alkmaar heeft de 41-jarige Gordon F. veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor poging tot doodslag op een 29-jarige vriend. F. schoot het slachtoffer op 11 oktober 2021 in zijn woning in Lijnden een kogel in dienst borst. Het slachtoffer heeft er geen blijvend letsel aan overgehouden. Anders dan de officier van justitie vindt de rechtbank dat er geen sprake was van een moordpoging.

De politie kreeg in de vroege ochtend van 11 oktober een melding dat het schietincident had plaatsgevonden. Het slachtoffer werd in zijn Lamborghini aangetroffen. Hij werd met een schotwond in zijn borst naar een ziekenhuis overgebracht. Hij verklaarde dat hij in de woning van een vriend was en dat deze vriend een wapen had gepakt en twee keer op hem had gericht. Beide keren hoorde hij een klik. De derde keer ging er wel een schot af.

Na een worsteling had het slachtoffer het wapen kunnen afpakken en de woning kunnen verlaten. Uit het politieonderzoek is vast komen te staan dat Gordon F. de schutter was.

Cocaïne

Tijdens de zitting heeft F. verklaard dat hij zwaar onder invloed was van cocaïne. Hij wilde een geintje met het slachtoffer uithalen door het wapen te pakken en op hem te richten. Hij zei te hebben gedacht dat het wapen ongeladen was.

De rechtbank vindt bewezen dat de verdachte het slachtoffer opzettelijk in de borst heeft geschoten. De rechtbank stelt dat nadat de verdachte de eerste twee keer de trekker had overgehaald en er een klik hoorbaar was hij het wapen moet hebben doorgeladen. Daarom komt de rechtbank tot de conclusie dat de verdachte met zijn handelen opzet had op de dood van het slachtoffer en sprake was van doodslag.

Angst weggenomen

De reden is onduidelijk gebleven, aldus de rechtbank. In het voordeel van de verdachte heeft de rechtbank meegewogen dat er tussen F. en de verdachte een geslaagde bemiddeling heeft plaatsgevonden. Dit heeft angst bij het slachtoffer weggenomen en hem geholpen bij de verwerking van hetgeen hem is overkomen.

De straf is lager dan de tien jaar celstraf die de officier van justitie heeft geëist. Dit komt omdat de rechtbank niet bewezen vindt dat de verdachte heeft gehandeld met voorbedachte raad. Er is daarom geen sprake van poging tot moord.

Gordon F. is een telg uit de Amsterdamse vastgoedfamilie Kroonenberg, die al langer tobt met verslavingsproblematiek.

