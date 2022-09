Politie brengt nieuw beeld van meest gezochte Nederlander naar buiten

Connect on Linked in

De politie en het Openbaar Ministerie brengen dinsdagochtend nieuwe beelden van Jos Leijdekkers naar buiten. Er is ook een nieuwe compositietekening van Leijdekkers, alias Bolle Jos. Eerdere beelden van Leijdekkers zijn volgens de politie niet meer actueel. Hierover zouden bij de politie tips zijn binnengekomen.

Turkije

Leijdekkers staat op de Nationale Opsporingslijst omdat hij verdacht wordt van grootschalige cocaïnehandel en geweldsmisdrijven. Eerder werd er al een beloning van 75.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding. Leijdekkers is uitgeschreven uit Nederland. Tot voor kort bestond het vermoeden dat hij eerst in Dubai en daarna in Turkije zou hebben verbleven. Met de juiste contacten in Turkije konden gezochte personen tot enige tijd geleden tegen betaling van een groot geldbedrag een verblijfsvergunning regelen, zo melden verschillende bronnen aan Crimesite. In hoeverre dat nu nog steeds zo is is onzeker.

Na het tonen van foto’s op 3 mei 2022 bij Opsporing Verzocht, kwam er een tiental tips binnen over Jos Leijdekkers. Op basis van deze tips werd duidelijk dat Leijdekkers er nu vermoedelijk anders uitziet. Hiervan is een compositietekening gemaakt. Ook heeft de politie beeldmateriaal ontvangen waar Jos Leijdekkers op staat.

Anonieme informatie

Leijdekkers wordt in België en Nederland gezien als één van de personen achter verschillende grote importen van cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Hij wordt ook verdacht van het op grote schaal witwassen van de criminele opbrengsten van zijn drugshandel. Onderschepte berichten van Sky-ECC geven mogelijk een inkijk in zijn rol in de internationale cocaïnehandel. Als deze berichten kloppen blijkt dat Leijdekkers zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van tientallen miljoenen euro’s en honderden kilo’s goud die vermoedelijk met de cocaïnehandel zijn verdiend.

Excessief geweld

In een van de cocaïneonderzoeken is eveneens sprake van het dreigen met en het gebruik van geweld. Wat de politie noemt ‘excessief geweld’ dat Leijdekkers zou gebruiken is één van de redenen voor de met publiciteit omgeven zoektocht naar Bolle Jos.

De naam Leijdekkers valt ook in verband met mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning en de dood van Naima Jillal. Deze vrouw zou betrokken zijn geweest bij grootschalige handel in cocaïne. Zij verdween in 2019 nadat zij in Amsterdam-Zuid in een auto stapte. Op een in het het Marengo-onderzoek in beslag genomen telefoon zijn foto’s gevonden van het stoffelijk overschot van een vrouw. De politie vermoedt dat dit Jillal is en dat zij gemarteld is. De politie beschikt al enige jaren over anonieme informatie van het Team Criminele Inlichtingen waarin Bolle Jos wordt genoemd als opdrachtgever voor de moord op Jillal. In later ontsleutelde pgp-berichten komt volgens de politie naar voren dat Leijdekkers een belangrijke rol heeft bij de verdwijning van Jillal. Het spoor zou inmiddels naar België leiden, omdat daar een verdachte VW Polo zou zijn weggemaakt.