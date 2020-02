Guus Kouwenhoven niet uitgeleverd uit Zuid-Afrika

Connect on Linked in

De in Nederland voor wapenhandel veroordeelde zakenman Guus Kouwenhoven kan door Zuid-Afrika niet worden uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft een rechter in Kaapstad bepaald. Kouwenhoven heeft in Nederland in april 2017 19 jaar gevangenisstraf gekregen van het gerechtshof.

Charles Taylor

Het hof oordeelde dat hij medeplichtigheid was geweest aan oorlogsmisdaden in Liberia tussen 2000 en 2003. Hij zou via zeeschepen wapens hebben aangevoerd en geleverd aan toenmalig president Charles Taylor die oorlogsmisdaden pleegde. Kouwenhoven was eigenaar van een houtkapbedrijf in Liberia.

De Zuid-Afrikaanse rechter vindt uitlevering in strijd met het uitleveringsverdrag omdat Kouwenhoven zijn misdrijven niet in Nederland, maar in Liberia heeft gepleegd. Justitie in Zuid-Afrika gaat hierover mogelijk in hoger beroep.

Europese Hof

Kouwenhoven werd vrijgesproken door het gerechtshof in Den Haag maar later alsnog veroordeeld door het gerechtshof in Den Bosch. Cassatie bij de Hoge Raad werd afgewezen. Advocaat Inez Weski heeft een klacht bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens ingediend tegen de veroordeling in Nederland en daar vindt momenteel onderzoek naar plaats.

In Zuid-Afrika heeft Kouwenhoven op verschillende momenten vastgezeten maar is nu op vrije voeten.