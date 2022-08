‘Haagse politie zet groot in op drillrappers’

Connect on Linked in

De politie heeft in de regio Den Haag bij acht doorzoekingen vier jongeren aangehouden die zich met drillrap en onderlinge bedreigingen bezighouden. Volgens het Algemeen Dagblad was de actie gericht op rivaliserende groepen drillrappers. Bij de actie zijn wapens en 30.000 euro cash in beslag genomen. De politie hoopt de geweldsspiraal onder deze groepen een halt toe te roepen.

Hulp

Directie aanleiding en reden voor de invallen waren filmpjes waarin wapens te zien waren. De aangehouden jongeren zijn tussen de 15 en 19 jaar oud en zitten vast op verdenkingen uiteenlopend van diefstal tot poging tot doodslag.

De gemeentes in de regio zeggen dat naast de strafrechtelijke actie ook hulp zal worden geboden aan de gezinnen en scholen van de verdachte jongens, waar vaak allerlei problematiek gaande is.

Nootdorp

In Zoetermeer werd recent een jongen in zijn gezicht geschoten, in Delft was er een vechtpartij in een druk winkelcentrum met onder meer machetes en er is bij vergissing een vuurwerkbom gegooid in een huis van een oudere vrouw in Zoetermeer. Verschillende mogelijke betrokkenen zijn aangehouden anderen zijn al berecht.

Vorige week wist de politie een grote vechtpartij in het centrum van Nootdorp te voorkomen. Daar zijn dertien jongensĀ gearresteerd. Op 21 juli legde de Haagse kinderrechter celstraf op aan drie jongens die betrokken waren bij een steekpartij.

Bij de politie is een Team Grootschalige Opsporing op de drillrappers in en rond Den Haag gezet. Zo’n team van ruim twintig mensen zet de politie normaal gesproken in op moordonderzoeken. Het team moet de ontwikkelingen in de drillrapscene in de Haagse regio langere tijd in de gaten gaan houden.