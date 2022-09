Half miljoen euro voor gouden tip over juwelenroof op TEFAF-beurs

Connect on Linked in

Er is een beloning van een half miljoen euro uitgeloofd voor de gouden tip over de juwelenroof tijdens de TEFAF-kunstbeurs, in juni in Maastricht. Het schade-expertisebedrijf Charles Taylor Adjusting dat door de verzekeraar is ingehuurd zegt tegen De Telegraaf dat de Pink Panthers-bende mogelijk achter de roof zit.

Volgens het schade-expertisebureau doet de werkwijze van de vier daders vermoeden dat het om Pink Panthers-bende gaat. Dat is een internationaal netwerk van tientallen overvallers uit voornamelijk de Balkan dat gespecialiseerd is in gewelddadige overvallen op juwelierszaken en rijke personen.

Peaky Blinders-outfit

De beloning van een half miljoen euro is bedoeld voor degene met de gouden tip over de vier overvallers in ‘Peaky Blinders’-outfit die op de kunstbeurs tien kostbare juwelen stalen.

De gewapende mannen sloegen op 28 juni met bijlen vitrines in en namen juwelen weg van de juwelier Symbolic & Chase uit Londen. Hun buit zou volgens het schadebedrijf bestaan uit tien sieraden, waaronder een halsketting met gele diamant van 114 karaat.

Elektrische steps

De overvallers sloegen op de vlucht op elektrische steps. Zowel de daders als de buit zijn spoorloos. De schade-expert is ervan overtuigd dat de overvallers in de omgeving van Maastricht hebben overnacht en zeker twee verkenningen hebben uitgevoerd op de beurs.

Van de vier overvallers zijn duidelijke camerabeelden vrijgeven door de politie. Het schade-expertisebureau denk dat leden van de beruchte Pink Panthers-bende achter de roof zitten. ‘De typische kleding, de werkwijze, de snelheid, de professionaliteit. Ze hebben voor zover ik kan zien geen fout gemaakt. De meest waardevolle spullen zijn weg.’