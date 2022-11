Handgranaat en vuurwapen: politie Antwerpen pakt opnieuw twee Nederlanders op

Connect on Linked in

De lokale politie Antwerpen heeft maandagavond in Deurne twee Nederlanders opgepakt die in een auto reden en een pistool en een handgranaat bij zich hadden. Justitie in Antwerpen vermoedt dat de twee een aanslag wilden plegen, zoals er de afgelopen maanden in de regio Antwerpen al vele zijn geweest. Een hele reeks Nederlanders is hiervoor aangehouden.

DOVO

De aanhouding vond plaats in de Van Steenlandstraat in Deurne. De politie controleerde een wat zij noemden ‘verdacht voertuig’ met twee inzittenden. De inzittenden waren twee mannen van 26 en 29 jaar. Ze zijn gearresteerd en verhoord. Ontmijningsdienst DOVO stelde de handgranaat veilig. Er is tevens ter plaatse forensisch onderzoek gedaan.

Criminele organisatie

De twee zullen worden voorgeleid aan de onderzoeksrechter. Het parket van Antwerpen verdenkt de twee van ontploffing met vermoeden van menselijke aanwezigheid, inbreuken op de wapenwetgeving en criminele organisatie.

