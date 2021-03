Hoe Taghi in Dubai in het nauw werd gedreven

Connect on Linked in

Nederland heeft in het jaar voorafgaand aan de aanhouding van Ridouan Taghi (43) vanuit Dubai al aanwijzingen gekregen dat Taghi daar verbleef, zo blijkt uit een reconstructie van het Algemeen Dagblad. Maandag zal Taghi voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen. Hij wordt verdacht van een serie onderwereldliquidaties.

Five Palm Jumeirah Hotel

De Nederlandse politie stuurde in 2019 een tip door naar Dubai. Die tip was ontvangen van de criminele inlichtingendienst (TCI) van de politie. Taghi zou vaak in de Penthouse Rooftop Bar, op de zestiende verdieping van het Five Palm Jumeirah Hotel uitgaan, dat is een hotspot voor celebrities en superrijken. Hij zou dikker zijn geworden en lang haar hebben.

Iets later in 2019 blijken agenten van de Dubai Police bekenden van Taghi te hebben geschaduwd. Deze krijgen dat door en dan wordt de politie geobserveerd door iemand. Deze man is aangehouden door de politie’, zo schrijft de Nederlandse recherche.

Daarna worden advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef die naar Dubai afreizen om een client te spreken ook geobserveerd. De Dubai Police staat bij die operatie in nauw contact met de Nederlanders. Niet Taghi maar de Ierse crimineel Daniel Kinahan wordt gezien.

Iran

Volgens het AD wist de Nederlandse politieliaison eind 2019 al een dag van tevoren dat De Telegraaf een verhaal over Taghi en Iran zou publiceren. Taghi zou volgens Nederlandse bronnen bij justitie en politie regelmatig van Dubai naar Iran op en neer reizen. De politieliaison blijkt de Dubai Police op de aanstaande publicatie te hebben geattendeerd.

De verhoudingen tussen Dubai en Iran zijn heel slecht, en dat verhaal in De Telegraaf kon in Dubai alleen in vruchtbare grond vallen. Een connectie van Taghi met Dubai zou voor de Dubai Police een extra stimulans kunnen zijn om Taghi te arresteren. Tijdens een voorbereidende zitting van het Marengo-proces heeft het Openbaar Ministerie met nadruk gezegd dat de politie geen informatie over Iran in relatie tot Taghi heeft gedeeld met Dubai.

Maar, in het AD zegt een opsporingsbron die betrokken was bij het onderzoek naar Taghi: ‘Als je een boef wilt pakken, moet je soms de regels een beetje buigen’. De later in Dubai aangehouden Khalid J. zegt daar door agenten te zijn doorgezaagd over Iran en de relatie van Taghi met Iran. Taghi en zijn advocaat hebben gezegd dat het Iran-verhaal ‘nep’ was en moedwillig door de Nederlandse politie was verspreid.

Geheime diensten

Overigens bedankte het hoofd van de Nederlandse Nationale Politie na de arrestatie in december 2019 de geheime diensten van de Verenigde Arabische Emiraten en van Marokko hartelijk voor hun kennelijke bijdrage.

Uit het Marengo-dossier blijkt dat ook de Nederlandse AIVD in Dubai aanwezig was en computerapparatuur van Taghi in ontvangst heeft genomen, die daarna aan de politie is overgedragen. Over de precieze rol van de AIVD is verder niets bekend.